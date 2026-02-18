Al MalpensaUno di Gallarate arriva “Be for Future”, la mostra di “Lady Be”

Dopo il successo dell’edizione di Lissone, il progetto “Be for Future” approda al centro commerciale Malpensa Uno di Gallarate con la mostra “Be for Future”, iniziativa che intreccia arte contemporanea, sostenibilità e impegno sociale, coinvolgendo pubblico e scuole in un percorso di riflessione sui temi dell’ambiente, del futuro e della responsabilità

collettiva.

La mostra prenderà ufficialmente il via giovedì 26 febbraio al centro commerciale di via Lario 37 e l’inaugurazione. Da quel

momento, la galleria del Centro si trasformerà in uno spazio di incontro e creatività, con un calendario di attività che accompagnerà visitatori e studenti fino al 22 marzo.

Cuore del progetto è la mostra “Be for Future”, un percorso artistico che, attraverso linguaggi contemporanei e opere realizzate con materiali di recupero, invita a riflettere sul cambiamento, sulla sostenibilità sociale e ambientale e sul ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione di un domani più consapevole.



Letizia Lanzarotti, in arte Lady Be, considera la sua Arte non solo come espressione creativa, ma come atto di consapevolezza sul riciclo. Le sue opere sono un messaggio per un mondo con risorse sempre più limitate, che deve diventare più sostenibile e contrastare consumismo, spreco e cultura dell’“usa e getta”.

Attraverso il riciclo artistico, trasforma oggetti privi della loro funzione originaria, dando loro nuova vita e valore. Esporre o acquistare una sua opera significa riconoscere che tutto può essere riutilizzato e che ogni oggetto può acquisire un significato e un valore più elevato.

Per questa mostra, l’artista Lady Be realizzerà un’opera site-specific dedicata al Malpensa Uno, reinterpretando in chiave artistica la sua icona distintiva: la mascotte Gallo Mxp.

Un impegno costante verso le scuole

“Be for Future” prevede la collaborazione continuativa con le scuole locali.

Negli ultimi anni il MalpensaUno ha promosso numerosi progetti educativi: l’iniziativa con MaBasta, dedicata ai temi del rispetto e del contrasto al bullismo; il contest creativo per le scuole primarie che ha portato alla nascita della mascotte Gallo

MXP; i murales realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio.

Al progetto promosso dal Centro Commerciale Malpensa Uno, ad oggi hanno aderito con entusiasmo 5 Istituti Comprensivi del territorio, coinvolgendo 7 plessi scolastici e 18 classi. Hanno partecipato l’I.C. Cardano (plesso Battisti di Arnate), l’I.C. Pertini (plesso Marco Polo di Busto Arsizio), l’I.C. Dante (plesso Da Vinci di Gallarate), l’I.C. Ponti (plessi Mazzini e Padre Lega di Gallarate) e l’I.C. Alighieri (plessi Dante e Parini di Cassano Magnago).

IL PROGRAMMA

Giovedì 26 febbraio ore 10:00

• Conferenza stampa e inaugurazione della mostra “Be for Future”

Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo

• Realizzazione degli elaborati creativi da parte delle scuole

Dal 6 al 22 marzo

• Esposizione in Galleria degli elaborati delle scuole (negli orari di apertura del Centro)

Weekend di laboratori tematici aperti al pubblico, in collaborazione con l’Associazione Culturale

Leo Scienza:

• Sabato 14 e domenica 15 marzo – Laboratorio “Salviamo il pianeta blu”

• Sabato 21 e domenica 22 marzo – Laboratorio “RI-Animiamo”

Domenica 22 marzo ore 16.00

• Premiazione del contest con le scuole.

INFORMAZIONI EVENTO

Luogo: Centro Commerciale Malpensa UNO – Gallarate Via Lario, 37

Periodo: dal 26 febbraio al 22 marzo 2026

Orari: durante gli orari di apertura del Centro commerciale

Ingresso: libero