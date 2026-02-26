Al Miv di Varese il concerto di Alex Bioli e band. Ospite la Sax Appeals Orchestra

Il Multisala Impero Varese si prepara ad accogliere un evento musicale imperdibile: domenica 1 marzo 2026 alle ore 21, nella cornice di Sala Nettuno, andrà in scena il concerto di Alex Bioli che presenterà dal vivo il suo nuovo album “Coverland”.

Sul palco, insieme alla band che accompagna il sassofonista varesino, si esibiranno anche i 12 elementi della “Sax Appeals Orchestra”, per uno spettacolo che si preannuncia ricco di energia, arrangiamenti coinvolgenti e sonorità speciali.

La “Sax Appeals Orchestra” è una vera e propria mini-Big Band, con cinque strumenti a fiato, una voce e una sezione ritmica dallo swing travolgente. Un sound elegante, capace di coinvolgere il pubblico con canzoni del ‘Great American Songbook’ ‘Jazz Originals’, da Louis Armstrong a George Gershwin, da Duke Ellington fino ad autori contemporanei, con arrangiamenti originali del M° Klaus Lessmann e la voce di Romina Capitani.

Una serata che si annuncia imperdibile per gli amanti della musica. Biglietti disponibili sulti sito del Miv, Multisala Impero Varese.