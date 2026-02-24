Al Miv di Varese l’anteprima italiana di “Frontaliers Sabotage”

Martedì 3 marzo doppio appuntamento al Miv – Multisala Impero di Varese con l’anteprima italiana di “Frontaliers Sabotage”, nuovo episodio della fortunata serie svizzera che da anni racconta con ironia e intelligenza il mondo di confine.

Le proiezioni sono in programma alle ore 18.00 e alle 21.00. In sala saranno presenti gli attori Roberto Bussenghi, volto del frontaliere, Loris J. Bernasconi, che interpreta il doganiere svizzero, Amelie, nel ruolo della moglie del doganiere, e il regista Alberto Meroni, che incontreranno il pubblico.

Nel nuovo episodio l’intelligence svizzera scopre il tentativo, orchestrato da un malvivente italiano, di sabotare la celebre cioccolata elvetica, simbolo identitario del Paese nel mondo. Le autorità decidono così di riunire i migliori uomini a disposizione e costituiscono una task force d’eccezione con l’obiettivo di condurre una missione segreta in territorio italiano e sventare il sabotaggio.

Un intreccio che mescola azione, comicità e satira, nel solco di una serie capace di raccontare con leggerezza e spirito critico le dinamiche tra Italia e Svizzera. La serata al Miv sarà anche l’occasione per un confronto diretto con il cast e il regista.