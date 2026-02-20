Al Nuovo di Varese il documentario “Il grande gioco: Milano-Cortina, il rovescio delle medaglie”

Opera capace di mostrare i lati nascosti e problematici delle attuali Olimpiadi, la serata sarà arricchita da una presentazione e approfondimento a cura di CIO Comitato Insostenibili Olimpiadi

Appuntamento con un documentario dal forte valore sociale: lunedì 23/02 al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA) sarà proiettato il film Il grande gioco: Milano-Cortina, il rovescio delle medaglie, opera capace di mostrare i lati nascosti e problematici delle attuali Olimpiadi. La serata sarà arricchita da una presentazione e approfondimento a cura di CIO Comitato Insostenibili Olimpiadi.

Trama:

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026: il grandioso show che promette di portare milioni di visitatori all’insegna di sostenibilità e inclusione. E che invece sottrae risorse alle comunità a beneficio di pochi. Con “Il grande gioco” il Comitato Insostenibili Olimpiadi smonta il modello di questi giochi olimpici invernali e la logica predatoria di risorse sociali e ambientali che accomuna tutti i grandi eventi. Sportivi e non. Il progetto del documentario nasce come laboratorio collettivo all’interno della rete del Comitato Insostenibili Olimpiadi. È un progetto durato circa due anni, totalmente autofinanziato, e composto da filmmakers, lavoratorə, ricercatorə e studentə universitariə. La particolarità del progetto – che lo differenzia dagli altri approfondimenti giornalistici sul modello dei grandi eventi olimpici – è che si tratta di un racconto fatto dall’interno e in presa diretta di un percorso politico in costruzione, con tutte le difficoltà e le incertezze che questo porta con sé.

Il prezzo del biglietto sarà di € 5,00 per tutti. Acquisto disponibile a questo link, clicca qui.

Qui il trailer del film: