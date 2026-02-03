Al Nuovo di Varese il documentario sulla crisi dell’ONU. In collegamento Francesca Albanese e Cecilia Sala

Un documentario che interroga il ruolo e le responsabilità delle Nazioni Unite di fronte alla tragedia di Gaza e, più in generale, alla tutela dei civili nei conflitti contemporanei

Mercoledì 11 febbraio alle ore 21, al Cineclub Filmstudio 90, sarà proiettato in prima visione DisUnited Nations, documentario di Christophe Cotteret (Francia/Belgio, 2025, 80 minuti).

Al termine della proiezione, alle ore 22.30, è previsto un collegamento in diretta streaming con Francesca Albanese e Cecilia Strada, in dialogo con la giornalista de Il Fatto Quotidiano Giulia Zaccariello. Un confronto pubblico che rilancerà un messaggio comune e netto: “Stop alle bombe sui civili”.

Il film prende avvio dal marzo 2024, quando Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati, ha denunciato un genocidio in corso a Gaza. Seguendo il suo lavoro tra missioni diplomatiche, incontri istituzionali e pressioni politiche, il documentario accompagna lo spettatore nel cuore della crisi dell’ONU, mostrando le difficoltà e le contraddizioni di un’organizzazione chiamata a difendere il diritto internazionale ma sempre più segnata da divisioni interne e limiti operativi.

Attraverso interviste, materiali d’archivio e un accesso diretto al dietro le quinte dell’attività diplomatica, DisUnited Nations mette a fuoco il delicato equilibrio tra informazione, potere e diritto, ponendo una domanda centrale: l’Organizzazione delle Nazioni Unite, nata anche nel contesto storico del Piano di Partizione della Palestina del 1947, è ancora in grado di reggere di fronte alla prova decisiva rappresentata oggi dalla questione palestinese?

L’ingresso prevede un biglietto unico da 7 euro ed è riservato ai soci ARCI. Per accedere al Cineclub Filmstudio 90 è obbligatorio essere in possesso della tessera: la richiesta di tesseramento per i nuovi soci deve essere effettuata almeno 24 ore prima della proiezione, mentre il rinnovo è possibile anche la sera stessa. Per ulteriori informazioni sul tesseramento è possibile consultare i canali ufficiali del cineclub.