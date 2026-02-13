Al via nel fine settimana a Busto Arsizio le “Primarie delle idee” promosse dal Partito Democratico

La campagna di ascolto promossa dalla segreteria nazionale e territoriale del Partito Democratico arriva a Busto Arsizio sotto forma di “Primarie delle idee”.

Sabato 14 febbraio, infatti, il circolo di Viale della Repubblica sarà in via Milano con un gazebo a partire dalle 15.30 per ascoltare le priorità più sentite dai cittadini bustesi.

“Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che terremo in città per porre al centro dell’azione politica nazionale e locale i cittadini” – spiega il segretario cittadino Paolo Pedotti, che invita “chiunque abbia a cuore la propria comunità a dare un contributo attraverso la compilazione di un semplice questionario su temi nazionali e locali”.

La mobilitazione, lanciata dalla segretaria nazionale Elly Schlein si concluderà a inizio marzo mente i gazebo a Busto Arsizio si prolungheranno fino al Referendum confermativo della Riforma Costituzionale voluta dal Governo Meloni.

“Presso i gazebo sarà anche possibile informarsi sul Referendum confermativo del 22 e 23 marzo, oltre che aderire al tesseramento 2026” – continua Pedotti – “L’obiettivo? Riavvicinare la politica, quella dell’impegno comune e costante, alla realtà quotidiana delle persone”.