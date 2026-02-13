Al via nel fine settimana a Busto Arsizio le “Primarie delle idee” promosse dal Partito Democratico
Sabato 14 febbraio, infatti, il circolo di Viale della Repubblica sarà in via Milano con un gazebo a partire dalle 15.30 per ascoltare le priorità più sentite dai cittadini bustesi
La campagna di ascolto promossa dalla segreteria nazionale e territoriale del Partito Democratico arriva a Busto Arsizio sotto forma di “Primarie delle idee”.
Sabato 14 febbraio, infatti, il circolo di Viale della Repubblica sarà in via Milano con un gazebo a partire dalle 15.30 per ascoltare le priorità più sentite dai cittadini bustesi.
“Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che terremo in città per porre al centro dell’azione politica nazionale e locale i cittadini” – spiega il segretario cittadino Paolo Pedotti, che invita “chiunque abbia a cuore la propria comunità a dare un contributo attraverso la compilazione di un semplice questionario su temi nazionali e locali”.
La mobilitazione, lanciata dalla segretaria nazionale Elly Schlein si concluderà a inizio marzo mente i gazebo a Busto Arsizio si prolungheranno fino al Referendum confermativo della Riforma Costituzionale voluta dal Governo Meloni.
“Presso i gazebo sarà anche possibile informarsi sul Referendum confermativo del 22 e 23 marzo, oltre che aderire al tesseramento 2026” – continua Pedotti – “L’obiettivo? Riavvicinare la politica, quella dell’impegno comune e costante, alla realtà quotidiana delle persone”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.