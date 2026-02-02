Alberto Ravagnani a cuore aperto: “La fede non è un vestito stretto, ma ricerca di libertà”

Il percorso di fede di don Alberto Ravagnani, il sacerdote diventato punto di riferimento per migliaia di giovani attraverso i social, attraversa una fase di profonda riflessione. Ospite di una puntata speciale condotta da Giacomo Poretti, il giovane prete ha parlato a cuore aperto del senso della vita, del futuro della Chiesa e della necessità di riscoprire un’umanità che sia autenticamente specchio del divino.

Il senso della vita tra fede e ricerca

Il dialogo si è aperto con la domanda fondamentale: ha ancora senso credere in Dio in un’epoca che sembra aver rimosso il sacro? Per don Alberto, la fede non è un accessorio sentimentale, ma il cuore stesso dell’esistenza umana. «Dio è il senso della vita – ha spiegato con convinzione –. Chi cerca il senso dell’esistenza, anche senza avere una fede esplicita, in realtà si sta mettendo alla ricerca di Dio. Oggi forse, in un momento in cui la vita spaventa e c’è tanto caos, ciò di cui abbiamo più bisogno è recuperare la spiritualità, ovvero la passione per questa ricerca».

Una verità a misura d’uomo

Riflettendo sulla figura di Gesù, don Alberto ha sottolineato come la fede cristiana non debba essere vissuta come una serie di precetti calati dall’alto, ma come un’esperienza profondamente carnale. «Per noi cristiani la verità non si può che esprimere in forma umana – ha affermato Ravagnani –. Non ha senso cercare una verità che non sia umanamente comprensibile. Gesù non ha risposto a Pilato con concetti filosofici, ma mettendo in campo se stesso. Il criterio per capire cosa è giusto è guardare alla sua vita: un’umanità talmente piena da manifestarsi come divina».

Il pericolo delle “idee di Dio”

Un passaggio cruciale del colloquio ha riguardato il rischio di strumentalizzare la religione per fini personali o ideologici. Don Alberto non ha usato mezzi termini nel denunciare come spesso l’idea di Dio venga “impacchettata” per giustificare convinzioni personali o traumi passati. «Le idee di Dio sono molto pericolose – ha spiegato –. In nome di Dio si può fare del male e sopprimere gli uomini. Noi cristiani siamo esperti di metafisica e teologia, ma a volte finiamo per dimenticare come tutto è partito: da un uomo, Gesù, che ha vissuto in mezzo agli altri, mostrando che il senso della vita è darla agli altri, non il contrario».

La crisi delle chiese e la sfida del futuro

Infine, lo sguardo si è posato sulla crisi di partecipazione che sta svuotando le parrocchie, un trend accelerato drasticamente negli ultimi anni. Per don Alberto, non si tratta solo di “colpe” dei preti o della pigrizia dei fedeli, ma di una necessità di rimodulare il linguaggio religioso. «Il treno è rimasto lo stesso, ma sono cambiati i binari – ha concluso don Alberto –. Le chiese sono vuote perché la gente sente di non averne più bisogno, o perché la liturgia non ha più quel potere trasformativo percepito. La Chiesa ha il compito di essere profetica e creativa, immaginando un futuro migliore per tutti e non limitandosi a custodire la tradizione».