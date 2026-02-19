Varese News

Ale & Franz al Teatro Sociale di Busto Arsizio con “Capitol’Ho” per i 30 anni di carriera

Domenica 1 marzo alle 21 il celebre duo comico porta in scena uno spettacolo che ripercorre trent’anni di teatro tra personaggi storici, nuove sorprese e una rilettura irriverente di Shakespeare

ale & franz

Ale & Franz celebrano trent’anni di carriera con “Capitol’Ho”, in scena domenica 1 marzo alle 21 al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Uno spettacolo originale che attraversa tre decenni di comicità, mescolando i personaggi più amati a nuove presenze pronte a entrare nel loro universo surreale.

Il titolo nasce da un gioco di parole: “Capitol’ho” è un calembour che alleggerisce la solennità di “capitolo” con l’espressione giocosa “capito mi hai”. Un modo per raccontare il percorso artistico del duo con leggerezza e consapevolezza, guardando al passato per aprire una nuova fase del loro cammino teatrale.

Tra classici e nuove direzioni

Ale & Franz, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, tornano sul palcoscenico con una produzione che alterna scene iconiche a momenti inediti. Lo spettacolo attraversa abitudini, paure e piccole figuracce quotidiane, osservando la realtà con quello sguardo ironico e disincantato che li contraddistingue.

«Si torna indietro, sì, nel tempo. Ma solo per andare più avanti», spiega nelle note di regia Alberto Ferrari, che firma la regia dello spettacolo insieme a un testo scritto con Francesco Villa, Alessandro Besentini e Antonio De Santis. “Capitol’Ho” racconta un teatro che non spiega la vita, ma la osserva, la imita e la smonta, restituendola al pubblico “un po’ storta, un po’ più chiara, e decisamente più divertente”.

Shakespeare secondo Ale & Franz

Tra le novità, una rilettura irriverente e consapevole di Shakespeare. Con la loro attitudine profanatoria, Ale & Franz si misurano con il Bardo dichiarandosi allievi pienamente consapevoli della sua grandezza, in un gioco teatrale che intreccia rispetto e dissacrazione.

Il pubblico non resta spettatore passivo, ma partecipa e reagisce, diventando parte integrante dello spettacolo. Una cifra stilistica che accompagna il duo fin dagli esordi e che in questo nuovo lavoro si rinnova.

Informazioni e biglietti

“Capitol’Ho” va in scena al Teatro Sociale di Busto Arsizio, in piazza Plebiscito 8, domenica 1 marzo alle ore 21. I biglietti sono disponibili con prezzi da 28 a 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro via mail all’indirizzo biglietti@teatrosociale.it o consultare il sito www.teatrosociale.it. Media partner della stagione è Radio Lombardia.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
