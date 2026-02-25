Varese News

Aler Varese riunisce 40 enti e associazioni: al via la rete territoriale per gli utenti degli alloggi pubblici

Il 25 febbraio l’incontro promosso nell’ambito del progetto K1L1. Obiettivo: creare un sistema stabile di collaborazione per intercettare fragilità sociali, sanitarie ed economiche e rafforzare il welfare di prossimità

Si è svolto il 25 febbraio, nella sede di Varese di ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, l’incontro  promosso nell’ambito del progetto K1L1, quale sviluppo dell’azione K1 del progetto AlerPerTe, con l’obiettivo di  costruire una rete territoriale a supporto degli utenti degli alloggi pubblici. 

All’iniziativa hanno partecipato circa 40 rappresentanti tra enti, associazioni, Onlus e istituzioni del territorio, oltre ai Servizi Sociali del Comune di Varese con l’assessore di riferimento. Un’ampia e qualificata presenza che ha  confermato l’interesse condiviso verso un modello di collaborazione stabile e strutturato. 

L’incontro nasce dall’attività di ascolto svolta negli ultimi mesi attraverso l’Ufficio Mobile e i colloqui condotti dalla Community Manager di ALER Varese. Accanto alle tematiche legate alla gestione dell’alloggio, sono emerse fragilità di natura sociale, sanitaria, economica e familiare che richiedono un orientamento mirato verso realtà  competenti del territorio. 

I lavori sono stati aperti dal presidente Stefano Cavallin e dal direttore generale Luca Rocchetti. A seguire, la  responsabile Marilisa Molinari e la Community Manager Jessica Cremonesi hanno presentato, attraverso slide e un  report dettagliato, i dati raccolti e le principali criticità intercettate. 

«Con questo incontro – ha dichiarato il presidente Cavallin – ALER vuole assumere un ruolo di ponte tra i bisogni  che emergono quotidianamente nei nostri quartieri e le associazioni in grado di offrire risposte concrete. L’ascolto  che abbiamo avviato non può restare fine a sé stesso: deve tradursi in una rete operativa capace di intervenire in  modo tempestivo, prevenendo situazioni di esasperazione sociale ed economica. Ringrazio Regione Lombardia e in  particolare il Presidente Attilio Fontana e l’Assessore Franco per il sostegno costante a un modello operativo che  mette al centro le persone e la qualità dell’abitare pubblico».». 

L’obiettivo condiviso è quello di definire canali diretti di contatto e referenti chiari, così da poter indirizzare gli utenti verso servizi adeguati nel momento in cui si manifestano specifiche criticità. In questa prospettiva, ALER si  propone come soggetto facilitatore e apripista di un’azione di affiancamento nei quartieri più fragili, valorizzando le  competenze già presenti sul territorio e rafforzando il sistema di welfare di prossimità. 

L’esito dell’incontro è stato positivo sia per l’ampia partecipazione sia per la disponibilità manifestata dalle realtà  intervenute a proseguire il confronto in modo continuativo. ALER provvederà a mantenere attivo il coordinamento  avviato, con l’intento di consolidare nel tempo una rete stabile a beneficio degli utenti e dell’intera comunità. 

Pubblicato il 25 Febbraio 2026
