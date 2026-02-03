Alice Basso presenta “Le ottanta domande di Atena Ferraris” a Lonate Pozzolo

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18, la sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele a Lonate Pozzolo ospiterà Alice Basso per la presentazione del suo ultimo romanzo “Le ottanta domande di Atena Ferraris“, secondo capitolo della nuova serie dedicata all’indimenticabile protagonista neurodivergente.

L’incontro, che si inserisce nell’ambito della VII edizione del Festival del libro del Sistema bibliotecario Busto – Ticino – Valle Olona, è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una protagonista unica nel panorama del giallo italiano

Atena Ferraris rappresenta una novità nel panorama della letteratura gialla italiana. Trentenne con uno sguardo diverso sul mondo, Atena veste fuori moda, odia le sorprese e scandisce la sua giornata con ben ventisette sveglie per ricordarsi di lavorare, mangiare, andare a letto. E sì, fa troppe domande, perché per lei ogni cosa deve avere una spiegazione logica.

Ma sono proprio queste caratteristiche a renderla un’investigatrice eccezionale: il suo modo unico di osservare la realtà le permette di cogliere dettagli e connessioni che sfuggono agli altri, risolvendo misteri ed enigmi apparentemente inspiegabili.

Alice Basso, già nota al pubblico per le serie con Vani Sarca e Anita Bo, ha costruito questo personaggio partendo da uno studio approfondito sulle neurodivergenze. Il risultato è una protagonista autentica e sfaccettata, in cui la diversità non è un ostacolo ma una preziosa risorsa investigativa.

Dopo il successo del primo volume “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Garzanti, 2025), la scrittrice torna con questo nuovo capitolo che promette di approfondire ulteriormente il personaggio e il suo talento nel vedere ciò che altri non notano.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 alle 18 presso la sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele, Lonate Pozzolo. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca di Lonate Pozzolo