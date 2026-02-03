Varese News

Gallarate/Malpensa

Alice Basso presenta “Le ottanta domande di Atena Ferraris” a Lonate Pozzolo

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18, la sala polivalente "Ulisse Bosisio" del monastero di S. Michele a Lonate Pozzolo ospiterà la popolare scrittrice per la presentazione del suo ultimo romanzo

Generico 02 Feb 2026

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18, la sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele a Lonate Pozzolo ospiterà Alice Basso per la presentazione del suo ultimo romanzo “Le ottanta domande di Atena Ferraris“, secondo capitolo della nuova serie dedicata all’indimenticabile protagonista neurodivergente.

L’incontro, che si inserisce nell’ambito della VII edizione del Festival del libro del Sistema bibliotecario Busto – Ticino – Valle Olona, è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una protagonista unica nel panorama del giallo italiano

Atena Ferraris rappresenta una novità nel panorama della letteratura gialla italiana. Trentenne con uno sguardo diverso sul mondo, Atena veste fuori moda, odia le sorprese e scandisce la sua giornata con ben ventisette sveglie per ricordarsi di lavorare, mangiare, andare a letto. E sì, fa troppe domande, perché per lei ogni cosa deve avere una spiegazione logica.

Ma sono proprio queste caratteristiche a renderla un’investigatrice eccezionale: il suo modo unico di osservare la realtà le permette di cogliere dettagli e connessioni che sfuggono agli altri, risolvendo misteri ed enigmi apparentemente inspiegabili.

Alice Basso, già nota al pubblico per le serie con Vani Sarca e Anita Bo, ha costruito questo personaggio partendo da uno studio approfondito sulle neurodivergenze. Il risultato è una protagonista autentica e sfaccettata, in cui la diversità non è un ostacolo ma una preziosa risorsa investigativa.

Dopo il successo del primo volume “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Garzanti, 2025), la scrittrice torna con questo nuovo capitolo che promette di approfondire ulteriormente il personaggio e il suo talento nel vedere ciò che altri non notano.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 alle 18 presso la sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele, Lonate Pozzolo. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca di Lonate Pozzolo

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.