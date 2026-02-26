Alla bottega equosolidale “Il Sandalo” di Saronno un pomeriggio musicale per la “Campagna Soci 2026”

Sabato 28 febbraio la bottega equosolidale apre le porte per presentare le proprie attività e rafforzare la rete locale che sostiene un’economia attenta a diritti, comunità e ambiente

La bottega del commercio equo e solidale “Il Sandalo” di Saronno rilancia il proprio impegno sul territorio con la Campagna Soci 2026, in programma sabato 28 febbraio negli spazi di vicolo Santa Marta 8. Una giornata dedicata a chi vuole sostenere un’economia attenta alle persone, alle comunità e all’ambiente, con la possibilità di rinnovare o sottoscrivere la tessera associativa e partecipare a un pomeriggio musicale.

L’iniziativa si svolgerà in due fasce orarie: al mattino dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Un’occasione per conoscere più da vicino le attività della bottega, incontrare i volontari e scoprire i progetti sostenuti attraverso il circuito del commercio equo.

Un’economia che mette al centro le persone

«La campagna soci è un momento importante per l’associazione che gestisce Il Sandalo – dicono i responsabili dell’associazione – Diventare socio significa contribuire in modo concreto alla diffusione di un modello economico alternativo, che punta su filiere trasparenti, giusta remunerazione dei produttori e rispetto dei diritti dei lavoratori».

La quota associativa è di 20 euro all’anno e rappresenta un sostegno diretto alle attività della bottega e alle iniziative culturali e di sensibilizzazione promosse sul territorio.

Il programma della giornata

Nel corso della giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle attività e sulle modalità di adesione. In particolare, il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica del maestro Antonio Gavassino, che dalle 17 alle 19 proporrà un momento musicale con la chitarra,per accompagnare il rinfresco offerto dall’associazione a utti i presenti.