Alla Fondazione Morandini di Varese la presentazione di “Prove di presenza” di Matteo Pizzolante

Sabato 7 febbraio un incontro dedicato al libro come spazio progettuale e narrativo, tra arte contemporanea, memoria e architettura, con la partecipazione di Riccardo Blumer

Sabato 7 febbraio 2026, alle 18, la Fondazione Morandini di Varese ospita la presentazione di Prove di presenza, monografia d’artista di Matteo Pizzolante, in dialogo con Riccardo Blumer, direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Il libro come architettura narrativa

L’incontro prende le mosse da un libro che va oltre il catalogo tradizionale. Prove di presenza raccoglie quattro progetti espositivi di Pizzolante e li riorganizza in una struttura narrativa instabile, in cui immagini, testi e luoghi dialogano senza gerarchie fisse. La presenza non coincide con ciò che è immediatamente visibile, ma emerge come costruzione fragile, fatta di tracce, memorie e slittamenti temporali.

Luoghi, memoria e finzione

I progetti inclusi – La linea che ci divide dal domani, Silent Sun, Sapeva le forme delle nubi e Ritratto e ritiro – sono legati a luoghi specifici che diventano veri e propri attori del racconto. Spazi quotidiani come un caffè, un hotel o uno studio funzionano come casse di risonanza del tempo, capaci di ridefinire il significato della memoria.

Narrazione e tempo

Al centro del libro c’è anche il tema della narrazione come sistema di ordine. Quattro testi letterari di diversa origine, tra cui un contributo di Doris Lessing, si intrecciano ai progetti visivi, dando vita a forme ibride in cui fatto e finzione si sovrappongono. In dialogo ideale con le riflessioni di Paul Ricoeur, il volume configura il tempo attraverso l’intreccio di spazio, immagini e parole.

Un dialogo interdisciplinare

La presentazione alla Fondazione Morandini diventa così occasione di confronto tra la ricerca artistica di Pizzolante e la progettazione architettonica. In conversazione con Riccardo Blumer, Prove di presenza viene affrontato come un dispositivo progettuale condiviso, capace di mettere in relazione arte, architettura e pratiche interdisciplinari.