Alla scoperta dei tesori di Villa Bossi: una serata tra gli affreschi del municipio di Azzate

Varcare la soglia del Comune di Azzate significa immergersi immediatamente nella storia: lo sguardo viene rapito dagli affreschi e dalle decorazioni che adornano le sale. Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani non è un semplice luogo in cui andiamo per sbrigare pratiche burocratiche o per necessità amministrative, ma un vero e proprio gioiello architettonico.

Per permettere a cittadini e curiosi di godere appieno di questo patrimonio senza la fretta delle scadenze amministrative, l’amministrazione comunale ha organizzato per la serata di venerdì 20 febbraio una visita guidata speciale. A partire dalle ore 20.45, le sale del municipio si apriranno per un percorso dedicato alla scoperta delle vicende storiche e dei dettagli artistici che rendono la villa una delle tappe più affascinanti del territorio varesino.

L’evento, intitolato “Una sera in Comune”, intende offrire un racconto approfondito dei cicli pittorici e delle trasformazioni che hanno interessato il palazzo nel corso dei secoli.

Data la natura degli spazi e la volontà di garantire una fruizione di qualità, la partecipazione è limitata a un numero massimo di venti persone. Per questo motivo la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando la biblioteca comunale al numero 0332455426 o tramite l’indirizzo email biblioteca@comune.azzate.va.it.