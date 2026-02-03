Alla scoperta della biodiversità varesina: tornano le escursioni di “Natura in Cammino”

Con l’avvicinarsi della primavera, il territorio varesino si prepara a svelare i suoi segreti naturali. Torna “Natura in Cammino”, il ciclo di escursioni naturalistiche organizzato da Naturalis Insubria nell’ambito del progetto STEM-ES. L’iniziativa, realizzata da Istituto Oikos in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università dell’Insubria e Idrogea, offre ai cittadini la possibilità di immergersi gratuitamente nella biodiversità locale guidati da esperti.

Il Calendario delle escursioni 2026

Il programma spazia dai canneti del lago alle vette del massiccio varesino, toccando i momenti chiave del risveglio naturale:

Sabato 7 marzo (9:00 – 12:00) | Tra terra e lago: Un’escursione dedicata al mondo in movimento attorno al Lago di Varese. In questo periodo di transizione, i partecipanti scopriranno chi parte per la migrazione, chi arriva e chi inizia i rituali di corteggiamento.

Sabato 11 aprile (6:30 – 11:00) | La notte incontra il giorno: Un appuntamento per i più mattinieri. All’alba, i boschi diventano il palcoscenico di una vera e propria gara di canto; l’uscita permetterà di dare un nome ai protagonisti alati delle prime ore del giorno.

Domenica 19 aprile (9:30 – 14:00) | Ali del vento: In coincidenza con il picco della migrazione dei rapaci, questa camminata sui monti varesini è pensata per osservare i maestosi “viaggiatori del vento” che sorvolano il nostro territorio.

Sabato 9 maggio (9:00 – 12:00) | Boschi, prati e campi: L’ultima tappa si concentra sulla tutela degli ambienti aperti di campagna, sempre più minacciati dalla cementificazione, riflettendo sul valore della biodiversità per la salute umana.

Come partecipare

Tutti gli eventi sono completamente gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria poiché i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza e il rispetto degli habitat visitati.

Per informazioni e prenotazioni:

Email: info@naturalisinsubria.it

Telefono: +39 347 8252947