All’Alveare Materia una nuova settimana di spesa a Km0
Carni e formaggi dal mantovano per la nuova vendita dell’Alveare Materia: ordini entro lunedì sera e ritiro giovedì. Tutte le info
Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità, all’insegna della filiera corta.
Per questa settimana la chiusura degli ordini è anticipata: sarà possibile acquistare fino a stasera, lunedì 9 febbraio, entro la mezzanotte. Il ritiro della spesa è previsto come di consueto il giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.
Il catalogo della nuova vendita online è più essenziale rispetto al solito, ma propone comunque interessanti prodotti. Torna infatti Corte Preziosa, realtà contadina del mantovano con una lunga tradizione familiare, che porta all’Alveare carni di manzo, maiale e pollo, oltre a una selezione di formaggi.
Come partecipare
Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.
