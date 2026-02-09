All’Alveare Materia una nuova settimana di spesa a Km0

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità, all’insegna della filiera corta.

Per questa settimana la chiusura degli ordini è anticipata: sarà possibile acquistare fino a stasera, lunedì 9 febbraio, entro la mezzanotte. Il ritiro della spesa è previsto come di consueto il giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.

Il catalogo della nuova vendita online è più essenziale rispetto al solito, ma propone comunque interessanti prodotti. Torna infatti Corte Preziosa, realtà contadina del mantovano con una lunga tradizione familiare, che porta all’Alveare carni di manzo, maiale e pollo, oltre a una selezione di formaggi.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.