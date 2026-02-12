Alle origini delle Valli del Verbano: a Germignaga la presentazione del libro di Donatella Reggiori

Sarà l’ex Colonia Elioterapica di Germignaga a ospitare, sabato 14 febbraio alle ore 16, la presentazione del volume “Alle origini delle Valli del Verbano. Appunti di geologia”, scritto da Donatella Reggiori con le illustrazioni originali di Paola Bruni e pubblicato dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Il libro, pensato in particolare per gli studenti coinvolti nei progetti didattici dell’Ente montano, propone un percorso divulgativo dedicato alla geologia e alla geomorfologia delle valli affacciate sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Con un linguaggio accessibile e rigoroso, l’autrice ripercorre i processi, sviluppatisi nell’arco di milioni di anni, che hanno modellato il paesaggio così come oggi lo conosciamo, offrendo strumenti utili per comprendere l’evoluzione del territorio.

L’appuntamento non sarà soltanto un momento di presentazione editoriale, ma segnerà anche l’avvio dell’edizione 2026 delle passeggiate ed esperienze alla scoperta delle Valli del Verbano. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Al termine dell’incontro è prevista una breve passeggiata sulle rive del lago Maggiore: la geologa accompagnerà i partecipanti fino alle foci del fiume Tresa, a poca distanza dalla ex Colonia, per osservare da vicino le tracce delle trasformazioni geologiche che nel tempo hanno contribuito alla formazione del Verbano e delle sue valli.

Il programma completo delle passeggiate 2026 è consultabile sul sito della Comunità Montana Valli del Verbano, cliccando QUI