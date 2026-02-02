Allenarsi meglio in meno tempo: il fitness su misura di Urban Fitness a Varese

Allenarsi in modo costante, con risultati concreti e senza dover trascorrere ore in palestra. È l’idea alla base di Urban Fitness Varese, centro specializzato in allenamento EMS che propone un approccio innovativo al fitness, pensato per rispondere alle esigenze di chi vive e lavora in città.

Il metodo su cui si basa l’attività del centro è l’elettromiostimolazione, una tecnologia che consente di attivare contemporaneamente numerosi gruppi muscolari attraverso impulsi mirati e controllati. Le sedute hanno una durata contenuta, circa 20 minuti, ma permettono di ottenere benefici paragonabili a quelli di un allenamento tradizionale molto più lungo. Una soluzione che incontra le necessità di chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare alla qualità dell’attività fisica.

Accanto all’allenamento EMS, Urban Fitness Varese propone anche percorsi specifici come il Vacutherm, un macchinario che combina l’efficacia dell’attività fisica sul tapis roulant all’effetto vacuum e agli infrarossi. Questo tipo di attività è orientato al miglioramento della circolazione e al supporto del metabolismo, con effetti positivi sulla riduzione del ristagno dei liquidi e sull’accumulo di grasso.

Nel centro è disponibile anche il Pilates Reformer con tecnologia EMS, che unisce il lavoro controllato del Reformer agli impulsi dell’elettrostimolazione. L’obiettivo è migliorare forza, tono muscolare e postura, riducendo al tempo stesso il carico sulle articolazioni e rendendo l’allenamento adatto a diverse fasce di età e livelli di preparazione.

Uno degli aspetti su cui Urban Fitness Varese punta maggiormente è la personalizzazione del percorso. Gli allenamenti sono seguiti da personal trainer qualificati, che costruiscono programmi su misura in base agli obiettivi e alle condizioni di partenza di ciascun iscritto. A supporto del lavoro vengono effettuate anche scansioni corporee, utili per valutare la composizione corporea e monitorare nel tempo i progressi.

Particolare attenzione è riservata anche al comfort e alla riservatezza. Il centro dispone di spogliatoi e docce private, pensati per chi si allena prima o dopo il lavoro. Sono inoltre messi a disposizione tutti i materiali necessari per la doccia, dagli asciugamani ai prodotti per l’igiene personale, in modo da rendere l’esperienza semplice e funzionale.

Urban Fitness Varese si propone così come una realtà che unisce tecnologia, professionalità e attenzione alla persona, offrendo un modo diverso di vivere l’allenamento, più compatibile con i ritmi della vita quotidiana. È possibile prenotare una prova omaggio per conoscere da vicino il metodo EMS e valutare un percorso di allenamento personalizzato.

Urban Fitness Varese

Via Caracciolo 24

Tel. 03321430638

Cell. 3403710338

Email: varese@urbanfitness.it

Orari di apertura

Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 21

Sabato dalle 8 alle 14