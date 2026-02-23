Varese News

Tempo libero

All’Informagiovani di Varese la presentazione del libro “Olocausto palestinese” con Angela Lano

Venerdì 27 febbraio secondo appuntamento della rassegna “Lib(E)ri tutti” promossa dalla Tenda per la Palestina e contro le armi. Interviene anche il giurista Ugo Giannangeli

varese via como informagiovani

Si tiene venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18 all’Informagiovani di via Como 21 a Varese il secondo appuntamento della rassegna “Lib(E)ri tutti”, promossa dalla Tenda per la Palestina e contro le armi. Al centro della serata la presentazione del libro “Olocausto palestinese” di Angela Lano. L’ingresso è libero.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di incontri dedicati alla riflessione e all’approfondimento su temi di attualità internazionale, diritti e conflitti, attraverso la voce di autori e studiosi. Protagonista dell’appuntamento varesino è la giornalista, storica e ricercatrice accademica Angela Lano, direttrice dell’agenzia giornalistica InfoPal.it, che dialogherà con il pubblico a partire dal suo volume.

Un incontro tra informazione, storia e diritto

Il libro affronta la questione palestinese con un taglio storico e giornalistico, ricostruendo eventi, testimonianze e contesti politici. La presentazione sarà occasione per approfondire i contenuti dell’opera e per aprire un confronto con i partecipanti sui temi trattati.

Ad introdurre la serata sarà l’avvocato Ugo Giannangeli, giurista, che offrirà una chiave di lettura giuridica e politica dei temi affrontati nel volume, contribuendo ad ampliare il dibattito.

La rassegna “Lib(E)ri tutti”

La presentazione rientra nel calendario di “Lib(E)ri tutti”, rassegna culturale che propone momenti di incontro attraverso i libri come strumenti di conoscenza e discussione pubblica. La Tenda per la Palestina e contro le armi promuove da tempo iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti dei popoli e del disarmo.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 di venerdì 27 febbraio all’Informagiovani di Varese, in via Como 21. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.