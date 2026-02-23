All’Informagiovani di Varese la presentazione del libro “Olocausto palestinese” con Angela Lano

Si tiene venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18 all’Informagiovani di via Como 21 a Varese il secondo appuntamento della rassegna “Lib(E)ri tutti”, promossa dalla Tenda per la Palestina e contro le armi. Al centro della serata la presentazione del libro “Olocausto palestinese” di Angela Lano. L’ingresso è libero.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di incontri dedicati alla riflessione e all’approfondimento su temi di attualità internazionale, diritti e conflitti, attraverso la voce di autori e studiosi. Protagonista dell’appuntamento varesino è la giornalista, storica e ricercatrice accademica Angela Lano, direttrice dell’agenzia giornalistica InfoPal.it, che dialogherà con il pubblico a partire dal suo volume.

Un incontro tra informazione, storia e diritto

Il libro affronta la questione palestinese con un taglio storico e giornalistico, ricostruendo eventi, testimonianze e contesti politici. La presentazione sarà occasione per approfondire i contenuti dell’opera e per aprire un confronto con i partecipanti sui temi trattati.

Ad introdurre la serata sarà l’avvocato Ugo Giannangeli, giurista, che offrirà una chiave di lettura giuridica e politica dei temi affrontati nel volume, contribuendo ad ampliare il dibattito.

La rassegna “Lib(E)ri tutti”

La presentazione rientra nel calendario di “Lib(E)ri tutti”, rassegna culturale che propone momenti di incontro attraverso i libri come strumenti di conoscenza e discussione pubblica. La Tenda per la Palestina e contro le armi promuove da tempo iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace, dei diritti dei popoli e del disarmo.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 di venerdì 27 febbraio all’Informagiovani di Varese, in via Como 21. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.