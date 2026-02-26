All’Università dell’Insubria esperti a confronto su “Parole d’odio” e responsabilità delle piattaforme
Il 5 marzo una giornata di confronto nazionale promossa da Amico Fragile ODV-ETS per analizzare il legame tra linguaggio d’odio, nuove tecnologie e violenza contro le donne, con esperti, istituzioni e professionisti
Le parole possono diventare un’arma. È da questa consapevolezza che nasce il convegno “Parole d’odio, radice della violenza di genere”, in programma il 5 marzo 2026 al Collegio Cattaneo dell’Università dell’Insubria di Varese. Una giornata di studio e confronto che metterà al centro il fenomeno dell’hate speech, analizzandone le ricadute culturali, sociali e giuridiche, con un’attenzione particolare alla violenza contro le donne, online e offline.
L’iniziativa è promossa e organizzata da Amico Fragile ODV-ETS e riunirà docenti universitari, giuristi, psicologi, rappresentanti istituzionali e professionisti della comunicazione per affrontare un tema sempre più attuale, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica.
Hate speech e nuove tecnologie
Tra gli argomenti al centro degli interventi ci saranno l’impatto dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale nella diffusione di contenuti violenti o simulazioni di abuso, il linguaggio sessista nello spazio pubblico e i fenomeni che popolano il dibattito online, come gaslighting, mansplaining, revenge porn e gruppi incel.
Non mancherà un approfondimento sulla responsabilità delle piattaforme digitali e sui profili penalistici dell’hate speech, con un focus sugli strumenti normativi oggi a disposizione e sulle loro possibili evoluzioni. Spazio anche all’educazione a un’immagine sana della mascolinità, come elemento centrale di prevenzione culturale.
Un confronto multidisciplinare
Ad aprire i lavori sarà la Rettrice dell’Università dell’Insubria Maria Pierro, insieme alla Senatrice Elena Ferrara e alla professoressa Barbara Pozzo, titolare della Cattedra Unesco per i Diritti delle Donne. Interverranno inoltre accademici ed esperti di primo piano.
«Le parole non sono mai neutre – Liliana Colombo, Presidente di Amico Fragile ODV-ETS – Quando diventano veicolo di odio, umiliazione e delegittimazione, preparano il terreno alla violenza. Con questo convegno vogliamo generare consapevolezza e costruire strumenti concreti di prevenzione».
Sulla dimensione accademica insiste Paola Biavaschi, docente dell’Università dell’Insubria: «Fenomeni come hate speech e cyberviolenza richiedono strumenti giuridici adeguati, ma anche un profondo cambiamento culturale. L’università ha il compito di fornire chiavi di lettura critiche e operative» Paola Biavaschi, docente dell’Università dell’Insubria.
Profili giuridici e responsabilità
L’aspetto normativo sarà uno dei cardini della giornata. «L’hate speech non è solo un fenomeno sociale, ma una questione giuridica concreta: le parole possono integrare fattispecie di reato e generare responsabilità anche rilevanti. È fondamentale conoscere e applicare in modo efficace gli strumenti normativi, soprattutto nel contesto digitale» Elisabetta Brusa, Direttrice di Amico Fragile e avvocato penalista.
Nel pomeriggio sono previste proposte operative e una tavola rotonda finale con rappresentanti delle istituzioni pubbliche, per individuare strumenti concreti di prevenzione e contrasto.
L’appuntamento è rivolto a professionisti, studenti, operatori del sociale, educatori, istituzioni e a tutta la cittadinanza interessata. Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati e consente il riconoscimento di 6 crediti formativi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria online. Per informazioni è possibile scrivere a info@amicofragileodv.com.
