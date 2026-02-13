Alveare Materia rilancia la spesa a filiera corta: aperta la nuova vendita, ordini fino a martedì

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità nel segno della filiera corta.

Per questa settimana la chiusura degli ordini è anticipata: sarà possibile acquistare fino alla mezzanotte di martedì 17 febbraio. Il ritiro è confermato per giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.

Il catalogo online si presenta più essenziale rispetto al consueto, ma propone comunque una selezione di prodotti di particolare interesse. Torna Corte Preziosa, realtà agricola del Mantovano con una solida tradizione familiare, che porta all’Alveare carni di manzo, maiale e pollo, oltre a una proposta di formaggi. La nuova vendita offre inoltre un paniere ricco e variegato grazie alla partecipazione di numerosi produttori locali, che mettono a disposizione le proprie eccellenze per una spesa genuina, sana ed etica.

Rientra anche Zaghira, produttore siciliano che propone agrumi e altri prodotti ideali per la stagione invernale. Grazie alla collaborazione con Ciocca, tornano inoltre Linda Microbakehouse con pane e prodotti da forno, la gastronomia e la pasta fresca del Pastificio Leccese e i formaggi vaccini di Antonio e della sua azienda agricola, tra cui una ricotta dalla consistenza particolarmente delicata, realizzata con aceto di mele. Completano l’offerta i prodotti degli altri produttori già presenti all’Alveare, a conferma di un paniere che valorizza qualità e territorialità.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.