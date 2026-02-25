Ambiente e territorio, a Cassinetta di Biandronno un convegno sulla tutela del Varesotto

Un confronto aperto sui temi dell’ambiente e della tutela del territorio provinciale, rivolto non soltanto al mondo venatorio ma a tutti i cittadini che hanno a cuore il patrimonio naturale del Varesotto. È questo l’obiettivo del convegno “Ambiente e tutela del territorio della Provincia di Varese”, organizzato dalla sezione “Caccia & Tiro – Ecosistema” del Cral Beko Italia (già Whirlpool).

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.30 al Salone Cooking di Beko Italia, in via Aldo Moro a Cassinetta di Biandronno. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Varese ed è aperta alla partecipazione di tutti.

Il programma prevede una serie di interventi dedicati a diversi ambiti della tutela ambientale. Si parlerà di aree protette con Giuseppe Barra, presidente del Parco Campo dei Fiori, e di progetti legati al programma M.A.B. “Uomo e Biosfera” con Matteo Brenga, responsabile progetti del Parco Campo dei Fiori.

Spazio anche al rapporto diretto con la natura attraverso l’esperienza del fotografo naturalista Andrea Bottelli, mentre il tema della gestione degli ungulati sarà affrontato da Marco Zanzottera, tecnico faunistico dell’ATC2.

Tra gli argomenti in agenda anche l’impatto della circolazione sulla fauna selvatica, con l’intervento di Francesco Miglierina, responsabile della Polizia ittico-venatoria, e le “Memorie di lago” proposte da Pierluigi Zanetti, cacciatore naturalista.