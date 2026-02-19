Anche quest’anno il CSI di Varese ha consegnato materiali didattici al Ponte del Sorriso
L’iniziativa punta a sostenere le attività ludiche dei piccoli pazienti durante il periodo di degenza. «Curare la parte sana dei ragazzi – l'intervento di Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso – è il nostro compito più prezioso»
Il Csi Varese ha consegnato lo scorso 7 febbraio una donazione di materiali didattici e di cartoleria alla sede dell’associazione Il Ponte del Sorriso. La raccolta, avvenuta tramite il coinvolgimento delle società sportive del territorio nell’ambito dell’iniziativa «CSI per il Ponte», ha permesso di fornire alle pediatrie della provincia pennarelli, album, giochi creativi e altri strumenti per le attività dei bambini ricoverati.
La consegna e la delegazione
La delegazione del CSI, guidata dal presidente Diego Peri e dal vicepresidente del CSI Lombardia, Redento Colletto, è stata ricevuta dai volontari e dai responsabili della onlus varesina. Durante l’incontro, i rappresentanti dell’ente sportivo hanno visitato gli spazi dell’associazione per approfondire le modalità di utilizzo dei materiali raccolti nelle diverse strutture sanitarie locali.
Le dichiarazioni dei responsabili
L’iniziativa punta a sostenere le attività ludiche dei piccoli pazienti durante il periodo di degenza. «Curare la parte sana dei ragazzi – l’intervento di Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso – è il nostro compito più prezioso».
Anche il presidente del CSI Varese ha tracciato un bilancio dell’iniziativa, sottolineando l’apporto delle associazioni sportive dilettantistiche: «La risposta delle società è stata ancora una volta importante – ha dichiarato Diego Peri – ed è un segnale di quanto il territorio risponda quando si tratta di aiutare i più piccoli».
