Andrea Volpe e le Bestie di Satana, a Castronno si racconta “Il più bel trucco del diavolo”

Giovedì 5 marzo alle 21:00, a Materia Spazio Libero (il centro culturale di VareseNews a Castronno) si terrà la presentazione di Il più bel trucco del diavolo: il libro di Gianluca Herold che ricostruisce la storia di Andrea Volpe, uno dei volti più noti della vicenda delle cosiddette “Bestie di Satana”. Un incontro che racconta un lato nuovo di quella pagina di cronaca nerissima, seguita passo dopo passo da investigatori, tribunali e giornalisti di tutta Italia, e che per i familiari delle vittime non si è mai davvero chiusa.

Un libro nato da 200 interviste con Andrea Volpe

Durante la serata a Materia, Herold spiegherà il lavoro di ricerca che sta dietro al libro: un’indagine lunga e approfondita basata sui documenti processuali, sulle perizie psichiatriche e sulle testimonianze di persone che hanno conosciuto Volpe in momenti diversi della sua vita.

Al centro del libro, però, ci sono le duecento interviste che Herold ha intrattenuto con Andrea Volpe dopo la sua scarcerazione. Il risultato è un libro che cerca di ricostruire un ritratto il più possibile completo della figura di Volpe e della sua vita, ma senza mai giustificare le sue azioni.

La vicenda che scosse l’Italia

Quando venne a galla il 24 gennaio del 2004, il caso delle “Bestie di Satana” travolse tutto il Paese. Una vicenda efferata, partita da un gruppo di giovani all’interno di un contesto caratterizzato dall’abuso di stupefacenti, dalla violenza, e da una particolare fascinazione verso l’occulto, il tutto scaturito – infine – negli omicidi di Chiara Marino e Fabio Tollis (gennaio 1998), il suicidio indotto di Andrea Bontade (settembre 1998) e l’uccisione di Mariangela Pezzotta (capodanno 2004). Fu proprio il ritrovamento del cadavere di Mariangela a dare il via all’inchiesta giudiziaria.

A dare una svolta alle indagini e a contribuire a ricostruire tutta la vicenda, fu fondamentale anche la testimonianza di Michele Tollis, padre di Fabio, che dopo la scomparsa del figlio nel 1998 cominciò a indagare – da solo – nel tentativo di ritrovarlo. Ascoltato dai pubblici ministeri Tiziano Masini e Antonio Pizzi nel gennaio 2004, Tollis raccontò tutto quello che aveva scoperto. Alcuni mesi dopo, fu proprio Andrea Volpe a condurre gli investigatori nel luogo in cui furono seppelliti Chiara e Fabio.