Angeli e demoni nell’arte: visita tematica alla collezione Cagnola di Gazzada Schianno

Un nuovo appuntamento culturale arricchisce il calendario di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, che lunedì 16 febbraio 2026 alle 15.30 propone una visita tematica dedicata a uno dei temi più affascinanti e complessi della storia dell’arte: angeli e demoni.

Un viaggio tra arte, simboli e spiritualità

La visita guidata accompagna il pubblico alla scoperta della Collezione d’arte dei Conti Cagnola, una delle più importanti del territorio, attraverso un percorso che indaga la rappresentazione del bene e del male nell’arte. Le figure angeliche, eteree e luminose, sono presenze frequenti non solo nell’iconografia sacra, mentre più rara – o meglio, meno immediata – è la raffigurazione dei demoni.

Oltre l’immaginario comune

Se l’immaginario collettivo associa il demonio a figure mostruose e spaventose, la storia dell’arte racconta una realtà più sfumata. La visita mette in luce come la malvagità diabolica emerga spesso attraverso simboli, allusioni e personaggi considerati “figli del male”, piuttosto che con rappresentazioni esplicite. Dipinti, ma anche altre opere della collezione, diventano così strumenti per una lettura artistica, filosofica e storica di un tema intriso di significati.

La Collezione Cagnola come chiave di lettura

Il percorso prende in esame opere diverse per epoca e tecnica, permettendo di osservare angeli dalle molteplici declinazioni e presenze oscure celate nella simbologia e nella tradizione. Un’occasione per approfondire un argomento affascinante e poco convenzionale, capace di stimolare riflessioni che vanno oltre l’aspetto estetico.

Tè finale nelle sale della villa

Al termine della visita, come da tradizione, i partecipanti sono invitati a un tè con dolci servito nella sala del Ristorante “Il Conte”, per concludere il pomeriggio in un’atmosfera conviviale e raffinata.

Box informativo

Organizzatori: Villa Cagnola – Collezione d’arte dei Conti Cagnola

Data: Lunedì 16 febbraio 2026

Orario: 15.30

Luogo: Villa Cagnola, via Guido Cagnola 21, Gazzada Schianno (VA)

Costo: 15 euro (visita guidata e tè)

Termine prenotazioni: 12 febbraio 2026

Contatti:

Telefono: +39 0332 1614000

Email: info@villacagnola.it

Sito: www.villacagnola.it