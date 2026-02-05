Varese News

Angeli e demoni nell’arte: visita tematica alla collezione Cagnola di Gazzada Schianno

Un percorso guidato tra simboli, figure celesti e presenze oscure nella ricca raccolta d’arte dei Conti Cagnola, con tè finale in villa

Collezione Villa Cagnola
Incontri

16 Febbraio 2026

Un nuovo appuntamento culturale arricchisce il calendario di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, che lunedì 16 febbraio 2026 alle 15.30 propone una visita tematica dedicata a uno dei temi più affascinanti e complessi della storia dell’arte: angeli e demoni.

Un viaggio tra arte, simboli e spiritualità

La visita guidata accompagna il pubblico alla scoperta della Collezione d’arte dei Conti Cagnola, una delle più importanti del territorio, attraverso un percorso che indaga la rappresentazione del bene e del male nell’arte. Le figure angeliche, eteree e luminose, sono presenze frequenti non solo nell’iconografia sacra, mentre più rara – o meglio, meno immediata – è la raffigurazione dei demoni.

Oltre l’immaginario comune

Se l’immaginario collettivo associa il demonio a figure mostruose e spaventose, la storia dell’arte racconta una realtà più sfumata. La visita mette in luce come la malvagità diabolica emerga spesso attraverso simboli, allusioni e personaggi considerati “figli del male”, piuttosto che con rappresentazioni esplicite. Dipinti, ma anche altre opere della collezione, diventano così strumenti per una lettura artistica, filosofica e storica di un tema intriso di significati.

La Collezione Cagnola come chiave di lettura

Il percorso prende in esame opere diverse per epoca e tecnica, permettendo di osservare angeli dalle molteplici declinazioni e presenze oscure celate nella simbologia e nella tradizione. Un’occasione per approfondire un argomento affascinante e poco convenzionale, capace di stimolare riflessioni che vanno oltre l’aspetto estetico.

Tè finale nelle sale della villa

Al termine della visita, come da tradizione, i partecipanti sono invitati a un tè con dolci servito nella sala del Ristorante “Il Conte”, per concludere il pomeriggio in un’atmosfera conviviale e raffinata.

Box informativo

Organizzatori: Villa Cagnola – Collezione d’arte dei Conti Cagnola
Data: Lunedì 16 febbraio 2026
Orario: 15.30
Luogo: Villa Cagnola, via Guido Cagnola 21, Gazzada Schianno (VA)
Costo: 15 euro (visita guidata e tè)
Termine prenotazioni: 12 febbraio 2026
Contatti:
Telefono: +39 0332 1614000
Email: info@villacagnola.it
Sito: www.villacagnola.it

 

