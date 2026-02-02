“Animali umani”, il nuovo monologo di Roberto Mercadini arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio

Venerdì 6 febbraio il noto narratore e divulgatore porta sul palco del Teatro Sociale di Busto Arsizio una riflessione semiseria su ciò che rende unica e feroce la nostra specie

Il Teatro Sociale di Busto Arsizio si prepara ad accogliere una delle voci più originali del teatro di narrazione contemporaneo. Venerdì 6 febbraio, alle ore 21:00, Roberto Mercadini salirà sul palco con il suo nuovo spettacolo «Animali umani. Un monologo su tutti noi», un racconto che promette di essere tanto ironico quanto rigoroso nell’indagare la natura profonda della nostra specie. Tra citazioni filosofiche e analisi scientifiche, il divulgatore e narratore romagnolo guiderà il pubblico in un’esplorazione dell’essere umano, l’animale che parla, pensa e cerca costantemente di superare i propri limiti.

Un viaggio tra filosofia e scienza

Cosa definisce davvero l’uomo? Partendo dalle definizioni classiche, come l’animale politico di Aristotele o l’unico essere dotato di parola secondo Dante, Mercadini costruisce un’architettura narrativa affascinante. Lo spettacolo attraversa millenni di storia, mettendo a confronto l’Homo sapiens con la “scimmia nuda” e interrogandosi su quella ferocia e quella ragione che convivono in noi. La narrazione tocca le tappe fondamentali dell’evoluzione sociale, dalla vita nel branco fino alla complessa struttura degli Stati moderni.

Dalla scoperta del fuoco all’era nucleare

Il monologo non risparmia riflessioni profonde sulle grandi invenzioni e le tragiche derive dell’umanità. Si parla di cibo, culti e linguaggio, ma anche dell’evoluzione della guerra: dalle lotte a mani nude fino alla minaccia degli ordigni nucleari. «Una panoramica, a tratti vertiginosa a tratti comica, che invita il pubblico a interrogarsi su cosa davvero ci distingua – o ci accomuni – agli scimpanzé, alle formiche o ai virus» – spiegano le note di presentazione dello spettacolo -.

Lo stile inconfondibile di Mercadini

Roberto Mercadini torna nel Varesotto portando con sé il suo stile distintivo, capace di mescolare una travolgente passione divulgativa con uno humour sottile. Il risultato è un viaggio sorprendente dentro l’identità umana, che trasforma il palco in un laboratorio di riflessione collettiva sulla nostra appartenenza alla Natura. Un appuntamento che promette di divertire ma anche di lasciare al pubblico spunti di riflessione non banali su chi siamo e dove stiamo andando.