Antonietta compie 97 anni, è la cittadina più anziana di Cazzago Brabbia

Una giornata speciale per tutta la comunità di Cazzago Brabbia: oggi Antonietta compie 97 anni. Un traguardo importante per la cittadina più anziana del paese, festeggiata con affetto da familiari e istituzioni.

Per l’occasione, Antonietta ha ricevuto il saluto del sindaco Davide Bossi, che ha voluto portarle personalmente gli auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità. Accanto a lei, la figlia Beatrice.

Un compleanno che diventa occasione per rendere omaggio a una vita lunga quasi un secolo, custode di memoria, storia e radici condivise. A Antonietta l’abbraccio e gli auguri di tutto il paese.