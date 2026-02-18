Antonietta compie 97 anni, è la cittadina più anziana di Cazzago Brabbia
Per l’occasione, Antonietta ha ricevuto il saluto del sindaco Davide Bossi. Una giornata speciale per tutta la comunità
Una giornata speciale per tutta la comunità di Cazzago Brabbia: oggi Antonietta compie 97 anni. Un traguardo importante per la cittadina più anziana del paese, festeggiata con affetto da familiari e istituzioni.
Per l’occasione, Antonietta ha ricevuto il saluto del sindaco Davide Bossi, che ha voluto portarle personalmente gli auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità. Accanto a lei, la figlia Beatrice.
Un compleanno che diventa occasione per rendere omaggio a una vita lunga quasi un secolo, custode di memoria, storia e radici condivise. A Antonietta l’abbraccio e gli auguri di tutto il paese.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.