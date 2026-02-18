Varese News

Varese Laghi

Antonietta compie 97 anni, è la cittadina più anziana di Cazzago Brabbia

Per l’occasione, Antonietta ha ricevuto il saluto del sindaco Davide Bossi. Una giornata speciale per tutta la comunità

Generico 16 Feb 2026

Una giornata speciale per tutta la comunità di Cazzago Brabbia: oggi Antonietta compie 97 anni. Un traguardo importante per la cittadina più anziana del paese, festeggiata con affetto da familiari e istituzioni.

Per l’occasione, Antonietta ha ricevuto il saluto del sindaco Davide Bossi, che ha voluto portarle personalmente gli auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità. Accanto a lei, la figlia Beatrice.

Un compleanno che diventa occasione per rendere omaggio a una vita lunga quasi un secolo, custode di memoria, storia e radici condivise. A Antonietta l’abbraccio e gli auguri di tutto il paese.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.