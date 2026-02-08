AperiArt al Museo Parisi Valle: visita guidata e cocktail ispirati ai maestri del Novecento

Domenica 15 febbraio torna a Maccagno con Pino e Veddasca l’appuntamento che unisce arte e gusto: visita speciale alla mostra “La Seconda Collezione” e aperitivo creativo ispirato alle opere esposte

Arte da osservare, raccontare e… degustare. Domenica 15 febbraio 2026, a partire dalle 16.30, torna al Mu.Ma – Civico Museo Parisi Valle uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico: AperiArt, l’incontro che abbina la visita guidata alla mostra a un aperitivo ispirato alle opere esposte.

L’evento prende spunto dalla rassegna “La Seconda Collezione. Da Balla a Tadini”, dedicata alla valorizzazione delle collezioni museali e ai grandi protagonisti del Novecento. La visita guidata, in programma alle 16.30, sarà condotta da Federico Crimi, che accompagnerà i visitatori nel cuore del percorso espositivo, tra capolavori di artisti come Giacomo Balla ed Emilio Tadini.

Alle 17.30 spazio all’AperiArt, curato da Alessandro Fazio, che ha ideato una lista di cocktail ispirata direttamente ai nomi e alle suggestioni delle opere in mostra. Titoli come Diagonale rosso, Livre brûlé, Fluido Gin, Omaggio a Pomodoro, Espansione fiore ed Espansione profumo richiamano esplicitamente il lavoro di Arnaldo Pomodoro e dello stesso Balla.

I fiori saranno protagonisti anche nei calici: le ricette, comprensive dei “tocchi magici” con cui Fazio personalizzerà i cocktail al momento, verranno svelate solo durante la degustazione, trasformando l’aperitivo in una vera esperienza artistica multisensoriale.

La serata ha anche una finalità di sostegno alle attività del museo. Il costo di ingresso, comprensivo di visita guidata e aperitivo, è di 5 euro.

L’appuntamento è al Mu.Ma – Civico Museo “Parisi Valle”, in via Leopoldo Giampaolo 1, a Maccagno con Pino e Veddasca.

Per informazioni: 0332 561202 – info@museoparisivalle.it – www.museoparisivalle.it