Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo

Da oggi, 17 febbraio 2026, e fino al 19 aprile, Largo IV Novembre, via Carcano e Largo Comolli sono interessate da una regolamentazione straordinaria della circolazione. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Varese ha emesso un’ordinanza che impone un limite di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli nelle tre aree citate, per consentire l’esecuzione delle opere di urbanizzazione legate al Piano Attuativo denominato “Isolato 23”.

I lavori – che sono stati concessi dall’amministrazione comunale a partire da oggi ma che avranno inizio solo nei prossimi giorni – sono stati richiesti da PopHUBarchitects di Milano. L’ordinanza garantisce comunque il transito dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi del trasporto pubblico locale, e impone all’impresa esecutrice una serie di obblighi precisi: percorsi pedonali alternativi sicuri e segnalati, misure antipolverosità, cantiere delimitato e illuminato di notte, e adeguata informazione ai residenti.

Cosa cambierà: la nuova viabilità per il quartiere Biumo

Questi lavori non sono un cantiere ordinario. Sono la fase esecutiva di una vera e propria rivoluzione viabilistica a Biumo, nell’area compresa tra via Carcano, Largo Comolli, viale Belforte e viale Milano, studiato da oltre un decennio e reso noto nel 2021.

Le modifiche principali, una volta completati i lavori, saranno le seguenti.

Via Carcano tornerà a doppio senso di marcia. L’attuale configurazione a senso unico con doppia corsia verrà eliminata. Le corsie “liberate” consentiranno di allargare i marciapiedi su entrambi i lati e di realizzare attraversamenti pedonali protetti all’altezza di via Cairoli, dove si trova una scuola.

In Largo Comolli nascerà una rotatoria. È il fulcro dell’intera operazione: la rotondaa permetterà più agevolmente il cambio della viabilità.

Via Adamoli invertirà il suo senso di marcia, dirigendo il flusso verso Largo Comolli invece che verso via Dandolo. Il cambio di viabilità ha come obiettivo l’eliminazione del traffico di attraversamento dal centro storico di Biumo — e in particolare dalla via Garibaldi, lastricata di pavè — per chi si sposta dal centro città verso Valle Olona o la Valganna.

Via Ledro, che collega Largo Comolli a viale Belforte affiancando la massicciata del treno, diventerà a doppio senso. È una modifica cruciale: gli studi commissionati dal Comune stimano che circa il 50% delle auto che oggi percorrono via Carcano stia in realtà cercando di raggiungere il centro da viale Belforte. Con la nuova viabilità, questo flusso imboccherà direttamente via Ledro. Inoltre, via Milano diventerà a doppio senso con una svolta a destra all’altezza delle poste; via Merini e il tratto di via Cairoli coinvolto invertiranno entrambe il senso di marcia.

Perché: la storia del progetto e dell’area

Per capire perché si arriva a questo cantiere nel febbraio del 2026, occorre tornare indietro di qualche anno — e di qualche decennio, per certi versi. Come raccontato dall’assessore ai lavori pubblici e trasporti Andrea Civati già nella nostra intervista nel 2021, La viabilità attuale di via Carcano è figlia degli anni Settanta e Ottanta, quando la “filosofia del ring” imponeva vialoni a senso unico, poche intersezioni e pochi semafori: meno attese, meno code. Funzionava per le auto, ma a prezzo di tagliare in due i quartieri. Biumo ne è un esempio emblematico: i viali hanno separato il suo centro storico dalla zona di via Merini, rendendoli due mondi paralleli che comunicano a fatica, nonostante la vicinanza fisica.

Il progetto di cambio viabilistico per quest’area viene studiato almeno dal 2013, ma la sua realizzazione era condizionata a un intervento privato: la riqualificazione di un grande lotto industriale dismesso, quello della ex falegnameria Fidanza, abbattuta nel 2018.

Su quell’area è cresciuto, negli anni successivi, l'”Isolato 23″: il Piano Attuativo che ha previsto la realizzazione di un supermercato Lidl (oggi già aperto e operativo, nella parte del lotto rivolta verso la scuola di via Cairoli, con parcheggio integrato al piano terra), e di un edificio misto residenziale e commerciale — con portici al piano strada per negozi e attività di vicinato — ancora in fase di realizzazione.

Il completamento delle opere di urbanizzazione pubblica connesse all'”Isolato 23″ — cioè le modifiche alla rete stradale che l’ordinanza di oggi accompagna — è la condizione necessaria per dare al quartiere, secondo le intenzioni dell’amministrazione, una viabilità pensata non solo per le automobili, ma anche per i pedoni e per la vita di quartiere.