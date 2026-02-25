Arcigay Varese a congresso: Boschini non si ripresenta, atteso il cambio di presidenza

Sabato 28 febbraio la Cooperativa di Biumo e Belforte (in Viale Belforte 165) ospiterà il quarto Congresso Territoriale di Arcigay Varese APS.

L’appuntamento segna un passaggio importante per l’ente, perchè le persone socie saranno chiamate a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e a definire il programma per il prossimo quadriennio. Ma lo sarà anche perchè il Congresso sancirà il termine del mandato dell’attuale Presidente, Giovanni Boschini, che ha scelto di non ricandidarsi per favorire un fisiologico ricambio generazionale e l’ingresso di nuove energie alla guida dell’associazione.

La memoria: l’istanza per il Famedio a Stefano Spadafora

Un punto centrale dei lavori congressuali riguarderà la memoria storica dell’attivismo locale. L’Assemblea discuterà una mozione per assumere la denominazione “Arcigay Varese – Stefano Spadafora“, in onore del primo Presidente nel 1987, scomparso nel 2022. Contestualmente, si voterà il mandato per presentare un’istanza formale al Comune di Varese affinché Spadafora venga iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Giubiano. Una proposta che punta a far riconoscere alle istituzioni il suo lungo impegno civico per l’uguaglianza e la dignità delle persone LGBTQIA+.

I fatti e i servizi: welfare e prevenzione sul territorio

L’assemblea sarà l’occasione anche per relazionare sull’impatto dei servizi erogati a livello provinciale. In particolare, Arcigay Varese presenterà i dati del Centro Arcobaleno, il centro antidiscriminazione che fornisce quotidianamente e gratuitamente supporto psicologico e legale, assistenza socio-educativa, tutela per persone transgender e spazi di Auto Mutuo Aiuto.

Sul fronte della prevenzione sanitaria, si farà il punto sul Varese Checkpoint, il presidio community based che offre test rapidi e anonimi per HIV e Sifilide con un approccio tra pari. Verrà inoltre tracciata la strada verso il decennale del Varese Pride (2016-2026), la manifestazione che in questi anni ha portato stabilmente i temi dei diritti LGBTQIA+ nelle vie della città.

Il programma istituzionale

L’apertura dei lavori, fissata per le 10.30 dopo le operazioni di accreditamento, vedrà la partecipazione delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle istituzioni locali per i saluti di rito. Nel pomeriggio si terrà il dibattito programmatico tra le persone candidate, seguito dalle votazioni in modalità digitale per garantire efficienza e trasparenza.

Tutte le informazioni sul Congresso, il programma completo degli orari, le mozioni e i documenti ufficiali sono consultabili e a disposizione sul sito.