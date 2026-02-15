Arcisate, cade da un mezzo agricolo nel bosco: 78enne portato in ospedale con l’elisoccorso
Operazioni di soccorso rese più complesse dall’area impervia che ha richiesto l’impiego di personale specializzato Speleo Alpino Fluviale oltre ai vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di domenica 5 febbraio ad Arcisate, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto da un mezzo agricolo in una zona boschiva del territorio comunale. L’allarme è scattato alle 10.10.
Sul posto sono intervenute una squadra ordinaria e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori hanno verificato che il ferito era già assistito dal personale sanitario, arrivato con l’elisoccorso.
Trasporto in ospedale a Varese
L’elicottero, decollato da Milano, ha preso in carico l’uomo, 78 anni, e lo ha trasportato all’ospedale di Varese per le cure necessarie. L’anziano ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.
L’intervento si è svolto in un’area boschiva, rendendo necessario il supporto di una squadra ordinaria e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per garantire operazioni di soccorso in sicurezza.
