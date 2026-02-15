Arcisate, cade da un mezzo agricolo nel bosco: 78enne portato in ospedale con l’elisoccorso

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di domenica 5 febbraio ad Arcisate, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto da un mezzo agricolo in una zona boschiva del territorio comunale. L’allarme è scattato alle 10.10.

Sul posto sono intervenute una squadra ordinaria e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzata negli interventi in ambienti impervi. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori hanno verificato che il ferito era già assistito dal personale sanitario, arrivato con l’elisoccorso.

Trasporto in ospedale a Varese

L’elicottero, decollato da Milano, ha preso in carico l’uomo, 78 anni, e lo ha trasportato all’ospedale di Varese per le cure necessarie. L’anziano ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

L’intervento si è svolto in un’area boschiva, rendendo necessario il supporto di una squadra ordinaria e di una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per garantire operazioni di soccorso in sicurezza.