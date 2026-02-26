Arianna Di Claudio nel video di “Naturale”, la canzone di Leo Gassman a Sanremo

È Arianna Di Claudio la protagonista del videoclip di Naturale, la canzone con la quale Leo Gassman è in gara al Festival di Sanremo.

Una canzone d’amore, un brano che racconta il “ritrovarsi” anche dopo vent’anni. Nel video l’attrice di Besozzo, oramai di casa a Roma, gira per le strade della Capitale bendata, così come fa Leo Gassman. Il loro è un cercarsi anche davanti a mille difficoltà.

Non è la prima volta che Arianna Di Claudio partecipa ad un video di Leo Gassman, compagno anche nella vita. Già la scorsa estate i due avevano pubblicato il video della canzone “Yamamai”.

Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman, è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Naturale”. Su quel palco era già salito nel 2020 nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo ha partecipato con Terzo cuore. Ora presenta il brano “Naturale”. Per la serata delle cover, duetterà con Aiello sulle note della canzone Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.