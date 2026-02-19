Arrestato a Gallarate il “prestigiatore dello spaccio”: cocaina nascosta in spazzole, accendini e doppi fondi di oggetti comuni

Nella notte appena trascorsa i carabinieri di Gallarate hanno arrestato un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e segnalato alla Prefettura di Varese la donna che lo accompagnava.

L’arresto è seguito ad un controllo alla circolazione stradale effettuato da un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio di Pronto Intervento nei pressi dell’ufficio postale del rione Cedrate di Gallarate.

La coppia, che viaggiava a bordo un’utilitaria, ha mostrato una leggera agitazione che non è sfuggita ai militari, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo.

La chiave “truccata” e i nascondigli nell’auto

Nell’abitacolo i Carabinieri hanno da subito notato la chiave di accensione di un’autovettura che presentava qualche stranezza ed aveva il telecomando con pulsanti finti. Azionando il comando di apertura a scatto, la chiave ha restituito una dose di cocaina che era occultata all’interno del vano batteria.

Sono stati quindi passati al setaccio tutti gli oggetti rinvenuti nell’abitacolo, molti dei quali si sono rivelati degli ingegnosi e quanto mai originali nascondigli per sostanze stupefacenti.

C’era una spazzola per capelli nel cui manico erano occultate 7 dosi, tre accendini con fondo estraibile al cui interno erano complessivamente nascoste altre 13 dosi di cocaina.

Nella perquisizione in casa sbucano altri nascondigli creativi

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente nascosta sempre con altri stratagemmi. All’interno di una finta bottiglia d’acqua sono state trovate 4 dosi mentre nel doppio fondo di una bomboletta di olio spray sono stati rinvenuti quasi 100 g di cocaina. Anche il bilancino di precisione era abilmente occultato all’interno di quello che sembrava un un posacenere.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta anche una consistente somma di denaro, quasi 5mila euro, occultata all’interno di una pianta finta e di un finto vocabolario, denaro di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione e che quindi, probabilmente, è provento dell’avviata attività di spaccio.

Arresto e indagini in corso

Il soggetto è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del giudizio direttissimo. Le indagini proseguono per accertare la consistenza del giro di spaccio.