Arrestato dai carabinieri di Somma Lombardo un 30enne accusato di 13 furti notturni nei negozi lungo il Sempione

I carabinieri della Stazione di Somma Lombardo hanno arrestato un 30enne italiano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, nell’ambito di un’indagine su una serie di furti aggravati e continuati.

All’uomo, già noto alle forze dell’ordine, vengono contestati 13 colpi messi a segno tra luglio e settembre 2024 ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Un’azione ripetuta con un modus operandi ormai collaudato: con il calare della sera il 30enne si muoveva a piedi tra i Comuni lungo l’asse della SS 33 del Sempione, riuscendo a compiere almeno due furti a notte.

Una volta superate le misure di sicurezza, entrava nei locali e puntava subito al denaro presente nel fondo cassa, portando via somme tra i 100 e i 400 euro per ciascun obiettivo. Poi passava al setaccio il resto del negozio, rubando tutto ciò che poteva essere rivenduto: televisori, cellulari, orologi, tablet e casse Bluetooth.

I danni, oltre ai furti, sono stati ingenti per numerosi esercenti di Somma Lombardo, Casorate Sempione, Vergiate, Sesto Calende, Mornago, Cardano al Campo e Gallarate, che si sono rivolti ai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Determinante, secondo quanto riferito, è stata la collaborazione tra le Stazioni dell’Arma e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate. Grazie a sopralluoghi, rilievi tecnici e all’analisi dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata, i militari hanno raccolto elementi ritenuti decisivi per identificare l’indagato e deferirlo alla Procura.

Il 30enne è stato infine rintracciato e arrestato nei pressi di una zona boschiva di Somma Lombardo: per lui si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.