Arriva anche a Tradate il progetto “8–13” della Croce Rossa Italiana: un percorso pensato per far scoprire ai più giovani che “anche da piccoli si possono fare cose grandi”.

Cos’è il progetto 8–13

“VolontariETÀ: non c’è età per fare la differenza” è un’iniziativa gratuita rivolta a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che permette di avvicinarsi ai valori e alle attività della Croce Rossa Italiana attraverso esperienze educative, inclusive e divertenti. L’obiettivo è accompagnare i giovanissimi alla scoperta del volontariato e della cittadinanza attiva, facendo crescere consapevolezza, responsabilità e spirito di squadra fin da piccoli.

Il progetto rientra nel percorso educativo nazionale della CRI dedicato a questa fascia d’età e promuove laboratori legati ai principali ambiti d’intervento dell’associazione: educazione alla salute e agli stili di vita sani, inclusione sociale, educazione ambientale, cultura di pace e preparazione alle emergenze.

A chi è rivolto e cosa si fa

Il progetto è aperto a tutte le ragazze e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, senza requisiti particolari se non la voglia di mettersi in gioco. Le attività prevedono: laboratori educativi e creativi; giochi di squadra e attività espressive; momenti di scoperta della Croce Rossa e dei suoi principi e uscite sul territorio e iniziative di gruppo.

Gli incontri si svolgeranno due sabati al mese, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede distaccata del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana a Tradate, in via del Carso 29, che diventerà uno spazio di incontro, gioco e confronto guidato dai volontari CRI. L’ambiente è pensato per favorire la crescita personale, il rispetto reciproco e la capacità di lavorare insieme, in modo sicuro e accompagnato.

Perché è importante

Attraverso il progetto 8–13, i bambini e i preadolescenti possono muovere i primi passi nel mondo del volontariato come “piccoli aspiranti volontari” CRI, pur restando formalmente fruitori delle attività fino ai 14 anni. È un modo concreto per: imparare ad aiutare gli altri e riconoscere le situazioni di bisogno; sviluppare empatia, ascolto e senso di responsabilità; scoprire che il volontariato è anche occasione di amicizia, divertimento e crescita.

L’avvio del progetto a Tradate rappresenta una nuova opportunità per la comunità locale: un investimento educativo che guarda al futuro, creando legami tra Croce Rossa, famiglie e territorio.

Come iscriversi e serata per le famiglie

Le iscrizioni sono aperte e completamente gratuite.

Le famiglie possono manifestare il proprio interesse entro il 28 febbraio compilando il modulo accessibile tramite il QR code presente sulla locandina e sul materiale informativo distribuito dal Comitato CRI di Varese.

Per conoscere meglio il progetto è prevista una serata di presentazione aperta a genitori e ragazzi venerdì 20 febbraio alle 20.45, presso la sede CRI di Tradate in via del Carso 29.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ottotredici@crivarese.it oppure consultare i canali informativi del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.