Arriva anche a Tradate il progetto “8–13” della Croce Rossa Italiana
Èu una proposta pensata per far scoprire ai più giovani che “anche da piccoli si possono fare cose grandi”. Gli incontri si svolgeranno due sabati al mese, dalle 14.30 alle 17.30. Venerdì 20 febbraio una serata di presentazione
Arriva anche a Tradate il progetto “8–13” della Croce Rossa Italiana: un percorso pensato per far scoprire ai più giovani che “anche da piccoli si possono fare cose grandi”.
Cos’è il progetto 8–13
“VolontariETÀ: non c’è età per fare la differenza” è un’iniziativa gratuita rivolta a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che permette di avvicinarsi ai valori e alle attività della Croce Rossa Italiana attraverso esperienze educative, inclusive e divertenti. L’obiettivo è accompagnare i giovanissimi alla scoperta del volontariato e della cittadinanza attiva, facendo crescere consapevolezza, responsabilità e spirito di squadra fin da piccoli.
Il progetto rientra nel percorso educativo nazionale della CRI dedicato a questa fascia d’età e promuove laboratori legati ai principali ambiti d’intervento dell’associazione: educazione alla salute e agli stili di vita sani, inclusione sociale, educazione ambientale, cultura di pace e preparazione alle emergenze.
A chi è rivolto e cosa si fa
Il progetto è aperto a tutte le ragazze e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, senza requisiti particolari se non la voglia di mettersi in gioco. Le attività prevedono: laboratori educativi e creativi; giochi di squadra e attività espressive; momenti di scoperta della Croce Rossa e dei suoi principi e uscite sul territorio e iniziative di gruppo.
Gli incontri si svolgeranno due sabati al mese, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede distaccata del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana a Tradate, in via del Carso 29, che diventerà uno spazio di incontro, gioco e confronto guidato dai volontari CRI. L’ambiente è pensato per favorire la crescita personale, il rispetto reciproco e la capacità di lavorare insieme, in modo sicuro e accompagnato.
Perché è importante
Attraverso il progetto 8–13, i bambini e i preadolescenti possono muovere i primi passi nel mondo del volontariato come “piccoli aspiranti volontari” CRI, pur restando formalmente fruitori delle attività fino ai 14 anni. È un modo concreto per: imparare ad aiutare gli altri e riconoscere le situazioni di bisogno; sviluppare empatia, ascolto e senso di responsabilità; scoprire che il volontariato è anche occasione di amicizia, divertimento e crescita.
L’avvio del progetto a Tradate rappresenta una nuova opportunità per la comunità locale: un investimento educativo che guarda al futuro, creando legami tra Croce Rossa, famiglie e territorio.
Come iscriversi e serata per le famiglie
Le iscrizioni sono aperte e completamente gratuite.
Le famiglie possono manifestare il proprio interesse entro il 28 febbraio compilando il modulo accessibile tramite il QR code presente sulla locandina e sul materiale informativo distribuito dal Comitato CRI di Varese.
Per conoscere meglio il progetto è prevista una serata di presentazione aperta a genitori e ragazzi venerdì 20 febbraio alle 20.45, presso la sede CRI di Tradate in via del Carso 29.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ottotredici@crivarese.it oppure consultare i canali informativi del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.
