La Valcuvia di corsa, arriva il “trail del soldato Franz“: prove generali del percorso il 22 febbraio

Sette comuni, una valle intera da attraversare di corsa e una leggenda che affiora tra i boschi e le trincee. È tutto pronto per il “Trail del Soldato Franz”, la corsa podistica che debutterà in Valcuvia domenica 26 aprile 2026, con partenza e arrivo a Cuvio, e che propone agli appassionati di trail running un’esperienza dove sport, natura e memoria storica si intrecciano passo dopo passo.

Il nome della manifestazione richiama una storia antica, – a dire il vero una leggenda – legata alle trincee della Linea Cadorna: secondo un racconto di fantasia, tra quei camminamenti e quei crinali aleggerebbe ancora lo spirito di Franz, un soldato tedesco morto durante la Seconda guerra mondiale proprio qui dove venne combattuta una delle prime battaglie della Resistenza. Un racconto tramandato nel tempo che oggi diventa il filo narrativo di una gara capace di valorizzare il territorio e farlo scoprire a chi arriva da fuori.

l’idea nata “dopo una garetta”

Dietro l’evento c’è Eleonora Maggi, atleta amatoriale e grande appassionata di montagna: «Una sera, dopo una piccola gara, parlando con amici ho detto: «Mi piacerebbe organizzare una gara al mio paese e far vedere le bellezze della Valcuvia e delle nostre montagne agli atleti che non le conoscono. E così è andata. Io sono una persona che se dice una cosa la fa».

Da lì il passo successivo: contattare la Pro Loco di Cuvio, che ha scelto di dare fiducia al progetto e di farsene carico come organizzazione ufficiale. Il risultato è una manifestazione che attraversa sette comuni della Valcuvia, disegnando un percorso ad anello tra sentieri, salite, tratti tecnici e scorci panoramici.

Due percorsi per ogni livello

Il Trail del Soldato Franz propone due distanze, pensate per coinvolgere sia gli atleti più allenati sia chi vuole avvicinarsi al trail.

Il “San Martino Trail” (25 km – 1.100 metri D+) è la prova più impegnativa e completa. La partenza è fissata alle 9.00 dal parco comunale di Cuvio. Il tracciato porta i runner a scoprire l’anima più alta e panoramica della valle, con il passaggio clou rappresentato dalla salita al Monte San Martino al Culmine, punto da cui lo sguardo abbraccia il Lago Maggiore e la catena alpina. La discesa attraversa poi il borgo dipinto di Arcumeggia, celebre per i murales sulle case, prima del rientro ad anello verso Cuvio.

Il “Valcuvia Trail” (12 km – 650 metri D+) è invece il percorso ideale per chi vuole vivere la gara senza affrontare dislivelli estremi, ma con un tracciato comunque intenso e appagante. La partenza è alle 10.00 dal campo Rugby di Cassano Valcuvia. Si corre tra paesi e sentieri, con tratti nelle trincee della Linea Cadorna, fino alla località Val Alta, prima della discesa verso Duno e del rientro al parco di Cuvio.

Il 22 febbraio la prova del percorso

In vista dell’evento, gli organizzatori hanno previsto anche una prova preventiva del tracciato: l’appuntamento è per sabato 22 febbraio, occasione utile per conoscere il percorso, prendere confidenza con i passaggi più tecnici e condividere una giornata di corsa e territorio.

Il Trail del Soldato Franz si presenta così come una nuova proposta sportiva per la Valcuvia, capace di unire passione, volontà e appartenenza. Una corsa che nasce dal basso, da un’idea diventata realtà, e che promette di portare sui sentieri della valle atleti, curiosi e amanti della montagna.

