Arriva la neve a bassa quota a Varese: le previsioni del Centro Geofisico Prealpino
Già da lunedì sera sono attese precipitazioni, con neve che potrà spingersi fino a quote medio-basse. Il tempo resterà poi variabile per il resto della settimana
Dopo giorni di relativa stabilità, una saccatura atlantica si avvicina al Varesotto portando un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Già da questa sera sono attese precipitazioni diffuse, con neve che potrà spingersi fino a quote medio-basse. Il tempo resterà poi variabile per il resto della settimana.
Lunedì 2 febbraio
La giornata di oggi si presenta parzialmente soleggiata sui rilievi e nella zona orientale della provincia fino al primo pomeriggio, mentre sulla pianura permangono nubi basse e locali nebbie. Dal tardo pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità accompagnato da precipitazioni diffuse. Il limite della neve si attesterà attorno ai 300-500 metri, con possibilità di fiocchi fino a bassa quota, specialmente sulle zone occidentali della Lombardia e in Piemonte.
Le temperature massime raggiungeranno i 4-6 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 2 e 4 gradi. Lo zero termico si posizionerà tra 800 e 1000 metri, in calo fino a 600 metri. Il rimescolamento atmosferico sarà moderato, con venti deboli da sudovest in quota che tenderanno a intensificarsi diventando moderati o forti da sud-sudovest. Al suolo i venti saranno deboli e variabili, per poi disporsi da est. La concentrazione degli inquinanti si manterrà su livelli moderati o elevati.
Martedì 3 febbraio
Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che interesseranno in particolare la prima metà della giornata. Il limite della neve sarà in rialzo al mattino, attestandosi attorno ai 600-800 metri. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno in pianura con tempo perlopiù asciutto, mentre sui monti persisterà ancora qualche fiocco. La giornata sarà caratterizzata da vento da est in pianura.
Le temperature massime saliranno leggermente tra 4 e 8 gradi, mentre le minime si manterranno tra 1 e 4 gradi. Lo zero termico passerà dai 600 metri del mattino fino a 1200 metri nel corso della giornata. Il rimescolamento sarà buono, favorendo una diminuzione della concentrazione degli inquinanti che risulterà debole. I venti in quota saranno moderati o forti da sudovest, mentre in pianura si registreranno locali rinforzi da est al mattino.
Mercoledì 4 febbraio
La nuvolosità resterà prevalente con rare schiarite. A tratti si potranno verificare deboli precipitazioni, più probabili nel pomeriggio, con carattere nevoso oltre i 1000 metri di quota. Le temperature massime oscilleranno tra 5 e 9 gradi, mentre le minime si attesteranno tra 2 e 4 gradi.
Da giovedì a venerdì
Giovedì 5 febbraio si presenterà solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa e non si esclude qualche debole precipitazione. Venerdì 6 febbraio il tempo sarà caratterizzato da un’alternanza di nuvole e schiarite con temperature in lieve aumento. Le condizioni rimarranno sostanzialmente asciutte o al massimo con qualche debole precipitazione sparsa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.