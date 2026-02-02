Arriva la neve a bassa quota a Varese: le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Dopo giorni di relativa stabilità, una saccatura atlantica si avvicina al Varesotto portando un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Già da questa sera sono attese precipitazioni diffuse, con neve che potrà spingersi fino a quote medio-basse. Il tempo resterà poi variabile per il resto della settimana.

Lunedì 2 febbraio

La giornata di oggi si presenta parzialmente soleggiata sui rilievi e nella zona orientale della provincia fino al primo pomeriggio, mentre sulla pianura permangono nubi basse e locali nebbie. Dal tardo pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità accompagnato da precipitazioni diffuse. Il limite della neve si attesterà attorno ai 300-500 metri, con possibilità di fiocchi fino a bassa quota, specialmente sulle zone occidentali della Lombardia e in Piemonte.

Le temperature massime raggiungeranno i 4-6 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 2 e 4 gradi. Lo zero termico si posizionerà tra 800 e 1000 metri, in calo fino a 600 metri. Il rimescolamento atmosferico sarà moderato, con venti deboli da sudovest in quota che tenderanno a intensificarsi diventando moderati o forti da sud-sudovest. Al suolo i venti saranno deboli e variabili, per poi disporsi da est. La concentrazione degli inquinanti si manterrà su livelli moderati o elevati.

Martedì 3 febbraio

Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che interesseranno in particolare la prima metà della giornata. Il limite della neve sarà in rialzo al mattino, attestandosi attorno ai 600-800 metri. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno in pianura con tempo perlopiù asciutto, mentre sui monti persisterà ancora qualche fiocco. La giornata sarà caratterizzata da vento da est in pianura.

Le temperature massime saliranno leggermente tra 4 e 8 gradi, mentre le minime si manterranno tra 1 e 4 gradi. Lo zero termico passerà dai 600 metri del mattino fino a 1200 metri nel corso della giornata. Il rimescolamento sarà buono, favorendo una diminuzione della concentrazione degli inquinanti che risulterà debole. I venti in quota saranno moderati o forti da sudovest, mentre in pianura si registreranno locali rinforzi da est al mattino.

Mercoledì 4 febbraio

La nuvolosità resterà prevalente con rare schiarite. A tratti si potranno verificare deboli precipitazioni, più probabili nel pomeriggio, con carattere nevoso oltre i 1000 metri di quota. Le temperature massime oscilleranno tra 5 e 9 gradi, mentre le minime si attesteranno tra 2 e 4 gradi.

Da giovedì a venerdì

Giovedì 5 febbraio si presenterà solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa e non si esclude qualche debole precipitazione. Venerdì 6 febbraio il tempo sarà caratterizzato da un’alternanza di nuvole e schiarite con temperature in lieve aumento. Le condizioni rimarranno sostanzialmente asciutte o al massimo con qualche debole precipitazione sparsa.