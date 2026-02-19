Associazioni e Odv, cosa devono sapere sulle nuove norme di chi controlla la regolarità di bilanci e finalità istituzionali

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato le nuove “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Si tratta di un documento tecnico di oltre cento pagine che aggiorna la versione del 2020 e che arriva in un momento cruciale: il completamento della riforma del Terzo settore e l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal 1° gennaio 2026 (QUI LA PUBBLICAZIONE).

Un passaggio importante per migliaia di associazioni e volontari

Dietro il linguaggio specialistico si nasconde un passaggio importante per migliaia di associazioni, fondazioni e organizzazioni di volontariato. Le nuove norme non introducono un obbligo inedito, ma ridefiniscono con maggiore chiarezza e rigore il ruolo dell’organo di controllo, cioè quel soggetto – monocratico o collegiale – chiamato a vigilare sulla correttezza della gestione degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

L’organo di controllo, spesso identificato con un commercialista o un professionista con requisiti specifici, non svolge necessariamente la revisione legale dei conti, ma ha un compito più ampio e, per certi aspetti, più delicato: vigilare sul rispetto della legge e dello statuto, verificare la correttezza dell’amministrazione, controllare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e, soprattutto, monitorare che l’ente persegua realmente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che giustificano il suo status e i benefici fiscali connessi.

Indipendenza e conflitti di interesse

Il documento appena pubblicato chiarisce in modo sistematico cosa significhi “vigilare” in un ente non profit. Non si tratta di un controllo meramente formale o notarile. Le Norme adottano un approccio basato sul rischio: l’intensità e la profondità delle verifiche devono essere proporzionate alla dimensione dell’ente, alla complessità organizzativa, al volume delle attività e alla presenza di eventuali finanziamenti pubblici o raccolte fondi rilevanti. In altre parole, una piccola associazione di volontariato non sarà trattata come una grande fondazione strutturata, ma nessuno è esonerato dal rispetto delle regole.

Uno dei punti più significativi riguarda l’indipendenza dell’organo di controllo. Le nuove norme sviluppano una vera e propria metodologia di valutazione dei rischi di conflitto di interessi. Non basta evitare le incompatibilità previste dal codice civile: il professionista deve analizzare se esistano situazioni – rapporti economici, consulenze continuative, legami personali – che possano compromettere la sua obiettività. È un rafforzamento culturale prima ancora che giuridico: il controllo deve essere credibile, non solo formalmente corretto.

Verifica delle finalità istituzionali e bilancio sociale

Grande attenzione è dedicata alla verifica delle finalità istituzionali. L’organo di controllo deve accertare che l’ente svolga in via prevalente attività di interesse generale, che eventuali attività “diverse” rispettino i limiti di legge, che la raccolta fondi sia effettuata secondo le regole e che non vi sia distribuzione diretta o indiretta di utili. Vanno monitorati anche i limiti retributivi, il trattamento dei lavoratori, la corretta gestione dei volontari e il rispetto delle condizioni specifiche previste per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

Un altro capitolo centrale è quello del bilancio sociale. Per gli enti che sono tenuti a redigerlo, l’organo di controllo deve attestare che sia conforme alle linee guida ministeriali e che rappresenti correttamente l’attività svolta. Non è solo una verifica tecnica, ma un controllo di coerenza tra ciò che l’ente dichiara e ciò che effettivamente realizza.

Strumenti operativi e responsabilità

Le Norme disciplinano anche aspetti operativi: la frequenza delle riunioni, la tenuta del libro delle adunanze, la possibilità di svolgere incontri da remoto, l’utilizzo di collaboratori sotto la responsabilità del professionista, gli obblighi in materia di antiriciclaggio e la gestione dei canali di segnalazione interna (whistleblowing). In caso di gravi irregolarità, l’organo di controllo può arrivare a convocare l’assemblea o a segnalare la situazione al tribunale, attivando gli strumenti previsti dal codice civile.

Il messaggio complessivo è chiaro: il Terzo settore è ormai una componente strutturale dell’economia e del welfare italiano e, come tale, richiede presìdi di legalità solidi e professionali. Le agevolazioni fiscali e il riconoscimento pubblico sono legati a un sistema di controlli effettivo, non simbolico.

Per gli enti questo significa maggiore attenzione alla formalizzazione delle procedure, alla documentazione e alla coerenza tra missione dichiarata e attività concreta. Per i professionisti significa specializzazione e responsabilità crescenti. Le nuove Norme non cambiano la natura del Terzo settore, ma ne rafforzano l’architettura di garanzie. In un contesto in cui la fiducia pubblica è un bene essenziale, la qualità del controllo diventa parte integrante della credibilità dell’intero sistema non profit.