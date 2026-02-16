Atletica Gavirate pigliatutto ad Ancona: Giardiello firma il record italiano, bronzi per Martin e Ratti
Il giovane talento varesino trionfa al debutto assoluto indoor battendo il precedente record nazionale del compagno Zanini nei 1500 metri, dove brilla anche il malnatese Martin. Terzo posto anche nel salto in lungo
Federico Giardiello entra nella storia dell’atletica leggera giovanile firmando la nuova miglior prestazione italiana Under 18 nei 1500 metri indoor. Il mezzofondista dell’Atletica Gavirate, impegnato ai Campionati Italiani Allievi di Ancona, ha fermato il cronometro a 3:55.51, superando un record che già apparteneva alla scuderia varesina.
Un debutto da record ad Ancona
Quello che impressiona del risultato ottenuto nelle Marche è che per Giardiello si trattava della prima gara al coperto della carriera. Nonostante l’esordio assoluto indoor, l’atleta varesino ha dimostrato una maturità tattica sorprendente, prendendo il comando della corsa fin dai primi metri e imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. I passaggi ai 400 metri (1:02.8) e ai 1000 metri (2:39.3) sono stati il preludio a una progressione finale travolgente.
Il duello a distanza con Manuel Zanini
Il tempo finale di 3:55.51 non è solo il nuovo primato nazionale di categoria, ma rappresenta anche la quinta prestazione mondiale stagionale per la fascia Under 18. Giardiello, seguito dall’allenatore Francois Marzetta, è riuscito a limare tre decimi al precedente record stabilito nel 2023 da Manuel Zanini. Una curiosità che conferma l’eccellenza del movimento locale: anche Zanini, all’epoca del record di 3:55.81, vestiva la maglia dell’Atletica Gavirate.
Un podio tinto di rossoblù
La gara di Ancona si è trasformata in un vero e proprio trionfo per i colori varesini e lombardi. Oltre all’oro di Giardiello, l’Atletica Gavirate festeggia anche la medaglia di bronzo del malnatese Mattia Martin, autore di una rimonta efficace che gli ha permesso di chiudere in 4:01.66. Tra i due si è inserito il bergamasco Luca Palamini della GA Vertovese, che ha conquistato l’argento.
Non solo mezzofondo: il bronzo di Ratti
La spedizione gaviratese ad Ancona non ha brillato solo sulla pista circolare. Ottime notizie sono arrivate anche dalle pedane dei salti, dove Dawins Ratti ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nel salto in lungo, confermando la qualità e l’eclettismo del gruppo guidato dai tecnici varesini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.