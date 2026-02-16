Atletica Gavirate pigliatutto ad Ancona: Giardiello firma il record italiano, bronzi per Martin e Ratti

Federico Giardiello entra nella storia dell’atletica leggera giovanile firmando la nuova miglior prestazione italiana Under 18 nei 1500 metri indoor. Il mezzofondista dell’Atletica Gavirate, impegnato ai Campionati Italiani Allievi di Ancona, ha fermato il cronometro a 3:55.51, superando un record che già apparteneva alla scuderia varesina.

Un debutto da record ad Ancona

Quello che impressiona del risultato ottenuto nelle Marche è che per Giardiello si trattava della prima gara al coperto della carriera. Nonostante l’esordio assoluto indoor, l’atleta varesino ha dimostrato una maturità tattica sorprendente, prendendo il comando della corsa fin dai primi metri e imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. I passaggi ai 400 metri (1:02.8) e ai 1000 metri (2:39.3) sono stati il preludio a una progressione finale travolgente.

Il duello a distanza con Manuel Zanini

Il tempo finale di 3:55.51 non è solo il nuovo primato nazionale di categoria, ma rappresenta anche la quinta prestazione mondiale stagionale per la fascia Under 18. Giardiello, seguito dall’allenatore Francois Marzetta, è riuscito a limare tre decimi al precedente record stabilito nel 2023 da Manuel Zanini. Una curiosità che conferma l’eccellenza del movimento locale: anche Zanini, all’epoca del record di 3:55.81, vestiva la maglia dell’Atletica Gavirate.

Un podio tinto di rossoblù

La gara di Ancona si è trasformata in un vero e proprio trionfo per i colori varesini e lombardi. Oltre all’oro di Giardiello, l’Atletica Gavirate festeggia anche la medaglia di bronzo del malnatese Mattia Martin, autore di una rimonta efficace che gli ha permesso di chiudere in 4:01.66. Tra i due si è inserito il bergamasco Luca Palamini della GA Vertovese, che ha conquistato l’argento.

Non solo mezzofondo: il bronzo di Ratti

La spedizione gaviratese ad Ancona non ha brillato solo sulla pista circolare. Ottime notizie sono arrivate anche dalle pedane dei salti, dove Dawins Ratti ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nel salto in lungo, confermando la qualità e l’eclettismo del gruppo guidato dai tecnici varesini.