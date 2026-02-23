Auto contro camion nell’area di sosta di Lavorgo: muore 38enne del Luganese

Un grave incidente stradale è avvenuto la sera di domenica 22 febbraio nell’area di sosta Lavorgo Sud, in territorio di Chironico, in Valle Leventina. (foto repertorio)

Poco dopo le 22, un 38enne automobilista svizzero, domiciliato nel Luganese, che viaggiava sull’A2 in direzione sud, si è schiantato con la sua auto contro la parte posteriore di un veicolo pesante regolarmente posteggiato nell’area di servizio, al cui interno si trovava un 48enne cittadino lituano residente in Lituania.

L’urto ha coinvolto e danneggiato anche un secondo mezzo pesante parcheggiato a fianco.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne.

Il camionista lituano è rimasto illeso. Per offrire sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato attivato il Care Team. Le cause dell’incidente sono al centro dell’inchiesta di polizia.