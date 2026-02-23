Varese News

Gallarate/Malpensa

Auto fuori controllo abbatte due pali della luce: paura in via Trieste a Ferno

L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area, i carabinieri e il sindaco. Un ferito trasportato in ospedale

Generico 23 Feb 2026

Una carambola improvvisa che ha lasciato al buio una parte della via e causato danni ingenti alle infrastrutture elettriche. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle ore 22 di lunedì 23 febbraio a Ferno, in via Trieste, .

La dinamica e l’intervento

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’autista di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo. Nella corsa fuori carreggiata, il veicolo ha divelto due pali dell’Enel, trascinando a terra i cavi e rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante, onde evitare rischi legati alla rete elettrica danneggiata.

Generico 23 Feb 2026

I soccorsi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, insieme al personale sanitario. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. A seguire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza è giunto in via Trieste anche il sindaco di Ferno, Sarah Foti.

L’area è stata presidiata fino al termine delle operazioni tecniche per la rimozione dei pali abbattuti e il ripristino, per quanto possibile, delle condizioni di sicurezza della via.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Tommaso Guidotti
tommaso.guidotti@varesenews.it

A VareseNews ci sono nato. Ho visto crescere il giornale e la sua comunità, sperimentando ogni giorno cose nuove. I lettori sono la nostra linfa vitale, indispensabili per migliorare sempre.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.