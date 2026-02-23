Auto fuori controllo abbatte due pali della luce: paura in via Trieste a Ferno

Una carambola improvvisa che ha lasciato al buio una parte della via e causato danni ingenti alle infrastrutture elettriche. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle ore 22 di lunedì 23 febbraio a Ferno, in via Trieste, .

La dinamica e l’intervento

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’autista di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo. Nella corsa fuori carreggiata, il veicolo ha divelto due pali dell’Enel, trascinando a terra i cavi e rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante, onde evitare rischi legati alla rete elettrica danneggiata.

I soccorsi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, insieme al personale sanitario. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. A seguire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza è giunto in via Trieste anche il sindaco di Ferno, Sarah Foti.

L’area è stata presidiata fino al termine delle operazioni tecniche per la rimozione dei pali abbattuti e il ripristino, per quanto possibile, delle condizioni di sicurezza della via.