Auto in fiamme dopo l’incidente: il coraggio dell’agente Piazza premiato in Consiglio

Un riconoscimento che va oltre il dovere d’ufficio per sottolineare “l’importanza e il valore della Polizia Locale”. Il Consiglio Comunale di Varese ha reso omaggio all’agente Alessandro Piazza, protagonista di un intervento eroico che ha evitato una tragedia alle porte del centro città.

Il salvataggio

I fatti sono avvenuti mentre l’agente si stava recando al lavoro. Trovatosi di fronte a un incidente stradale non lontano dal centro, Piazza ha notato che uno dei veicoli coinvolti stava prendendo fuoco. Nonostante fosse fuori servizio, è intervenuto con prontezza estraendo la persona intrappolata nell’abitacolo poco prima che le fiamme avvolgessero l’auto, salvandole di fatto la vita.

L’elogio dell’amministrazione

“Ci tenevamo a sottolineare con questo gesto l’importanza della nostra Polizia Locale – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti nel consegnare l’encomio insieme all’assessore Catalano e al Comandante -. L’agente Piazza ha compiuto un gesto esemplare, ma è anche il segno di un’attività costante a supporto della collettività”.

L’intervento è stato l’occasione per fare il punto sul ruolo della Polizia Locale di Varese, impegnata quotidianamente non solo nella sicurezza stradale, ma anche in operazioni congiunte con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per la gestione dell’ordine pubblico.

Dall’aeroporto alle Olimpiadi

Il sindaco ha inoltre ricordato l’impegno straordinario del corpo in questo periodo: dal supporto costante presso l’aeroporto di Malpensa, intensificato negli ultimi giorni, fino alla missione in Valtellina. Una pattuglia varesina è stata infatti impegnata per diversi giorni a Bormio per fornire supporto operativo durante le competizioni olimpiche, a conferma di una collaborazione che varca i confini cittadini.