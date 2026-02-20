Auto in fiamme sulla strada che porta al Campo dei Fiori
Intervento alle 10.15, sul posto vigili del fuoco e polizia locale, che ha interdetto l'accesso all'area
Fiamme dal cofano di un’auto questa mattina, venerdì, sulla strada che porta dal Sacro Monte al Campo dei Fiori di Varese.
Non si registrano feriti, ma il tratto interessato dall’incendio del veicolo è stato interdetto alla circolazione.
Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 10.15.
Una prima partenza dei vigili del fuoco, un’autopompa serbatoio, è arrivata sul posto alle 10.15.
Contestualmente è stata avvisata la polizia locale che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo in sicurezza.
