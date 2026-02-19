Caronno Pertusella - Evento sponsorizzato
Auto leggendarie e valori senza tempo: apertura straordinaria al Museo Ondarossa
Domenica 1° marzo apertura straordinaria del Museo di Caronno Pertusella e della sua collezione di automobili
Domenica 1° marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella organizza una nuova visita guidata alla scoperta dei gioielli della sua collezione.
Il Museo Ondarossa
Dedicato “all’auto sportiva e allo spirito italiano”, il Museo raccoglie preziose eccellenze dell’industria automobilistica, tra cui rari modelli di Ferrari, Alfa Romeo, Lancia e Maserati.
Sono presenti anche vetture straniere, come l’elegante Jaguar Mark VII, utilizzata dalla regina Elisabetta, e l’iconica BMW 850, vero simbolo degli anni ’90.
Tra auto d’epoca e moderne, il visitatore potrà immergersi in un’atmosfera motoristica unica, arricchita da:
- riviste d’epoca liberamente consultabili
- dettagliati modellini in scala
- motori e opere d’arte
La raccolta è completata da antichi oggetti legati al lavoro e alla tradizione, che ricostruiscono gli ambienti della famiglia contadina italiana.
La visita guidata
A fare da guida sarà il padrone di casa Pierantonio Giussani, avvocato, collezionista e proprietario del Museo.
Secondo l’idea del fondatore, il Museo Ondarossa non è solo un luogo in cui esporre belle automobili ma anche uno spazio in cui omaggiare e difendere valori tradizionali come la famiglia, il lavoro, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione e la compassione.
“Sono valori talmente importanti – ama ribadire Giussani – che necessitano di un luogo in cui essere protetti e custoditi, così da potersi rigenerare e sopravvivere”.
Informazioni pratiche
- Data: domenica 1° marzo
- Orario: dalle 10.00 alle 12.00
- Luogo: Corso della Vittoria 916, Caronno Pertusella
- Costo: €15 a persona (gratuito per i minori di 12 anni)
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@ondarossa.eu
Gli spazi del Museo Ondarossa, tra cui una moderna sala meeting, sono disponibili anche come location per eventi privati e aziendali, per organizzare appuntamenti esclusivi e originali.
Per rimanere aggiornati sulle prossime aperture, è possibile seguire i canali social del Museo Ondarossa.
Contatti
Museo Ondarossa
Corso della Vittoria 916, Caronno Pertusella
@: prenotazioni@ondarossa.eu
T: 02 965 9098