Autorità e atleti da tutto il mondo a Malpensa, per la Prefettura di Varese test olimpico superato
Operazioni di sicurezza e viabilità promosse a pieni voti dalla Prefettura. Il Prefetto: «Grande sinergia tra forze dell'ordine e istituzioni locali, impatto minimo sulla vita dei cittadini»
La macchina organizzativa di Milano-Cortina 2026 ha superato uno dei suoi esami più complessi: la gestione degli arrivi delle delegazioni internazionali e delle massime autorità estere presso lo scalo di Malpensa. In vista della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali, la Prefettura di Varese ha confermato l’esito pienamente positivo delle operazioni di sicurezza e vigilanza.
Sicurezza e viabilità: un equilibrio riuscito
Il dispositivo, messo a punto durante numerose riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha dovuto bilanciare l’esigenza di standard di tutela elevatissimi con la necessità di mantenere lo scalo operativo e la viabilità fluida.
Nonostante l’eccezionalità dell’evento, le misure di scorta e accompagnamento e le temporanee rimodulazioni del traffico sono state pianificate per contenere l’impatto sulla quotidianità di pendolari e viaggiatori (seppur con qualche lamentela per chi ha dovuto attendere il passaggio dei convogli dei “potenti del mondo” in arrivo a Milano per la cerimonia inaugurale di venerdì 6 febbraio). Un coordinamento costante con la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Affari Esteri ha garantito un flusso informativo continuo tra Roma e Varese.
I ringraziamenti del Prefetto
Il Prefetto di Varese ha espresso profonda gratitudine a tutte le componenti del sistema sicurezza, Forze dell’Ordine e Prefettura per la gestione dell’ordine pubblico, ENAC, ENAV e SEA per la continuità operativa dello scalo, le polizie locali di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Ferno, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino, impegnate sul fronte viabilistico, Vigili del Fuoco, AREU, Protezione Civile provinciale e Associazione Radioamatori Italiani.
Malpensa vetrina del territorio
L’operazione ha ribadito il ruolo di Malpensa non solo come infrastruttura logistica, ma come vero volano strategico per l’economia e l’immagine internazionale del Varesotto. La capacità di gestire eventi di tale visibilità globale conferma il territorio come un interlocutore affidabile per le grandi sfide dei prossimi mesi.
L’attenzione della Prefettura rimarrà altissima per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici, con l’obiettivo di garantire che la sicurezza rimanga il fattore chiave per il successo della manifestazione e per l’immagine dell’Italia nel mondo.
