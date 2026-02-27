Autostrada D08 Gallarate-Gattico: chiusure notturne tra Sesto Calende, Vergiate e Besnate

Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo sono previste chiusure notturne sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, in entrambe le direzioni. I lavori riguardano la pavimentazione del tratto autostradale.

Dalle 21:00 alle 24:00 di lunedì 2 marzo

Sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione A8 Milano-Varese. La stazione di Sesto Calende Vergiate resterà chiusa in entrata in entrambe le direzioni — sia verso la A8 Milano-Varese che verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. L’area di servizio “Verbano ovest” sarà chiusa dalle 21:00 di lunedì 2 fino alle 5:00 di martedì 3 marzo.

Percorsi alternativi consigliati:

Per chi viaggia verso Varese: uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, poi SS33 del Sempione in direzione Vergiate–Somma Lombardo–Casorate Sempione–Gallarate, con rientro in A8 a Gallarate.

Per chi viaggia verso Milano: uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, poi SS33 del Sempione verso Vergiate–Somma Lombardo–Casorate Sempione–Gallarate–Busto Arsizio, con rientro in A8 a Busto Arsizio.

Per chi deve entrare da Sesto Calende Vergiate verso la A8/Milano, le alternative sono Busto Arsizio (sulla A8) o Besnate (sulla D08). Per chi viaggia verso A8/Varese: Solbiate Arno, Gallarate (sulla A8 Milano-Varese) o Besnate (sulla D08). Per chi viaggia verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08.

Si segnala inoltre che l’entrata di Gallarate verso Milano è chiusa in modalità continuativa per lavori di riqualifica delle barriere integrate di stazione.

Dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 marzo

Sarà chiuso il tratto tra Besnate e Sesto Calende Vergiate in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni — verso la A26 e verso la A8 Milano-Varese. L’area di servizio “Verbano est” sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 2 fino alle 5:00 di martedì 3 marzo.

Percorsi alternativi consigliati:

Per la chiusura del tratto: uscita obbligatoria a Besnate, poi SP26 verso Gallarate e SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione–Somma Lombardo–Vergiate, con rientro sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Per chi deve entrare da Besnate verso la A26: utilizzare Sesto Calende Vergiate. Per chi viaggia verso A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate. Per chi viaggia verso A8/Milano: Busto Arsizio.

Anche in questa fascia oraria si ricorda la chiusura continuativa dell’entrata di Gallarate verso Milano.

Informazioni e aggiornamenti in tempo reale

Gli automobilisti possono seguire gli aggiornamenti sulla viabilità tramite RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, oppure attraverso l’app “Autostrade per l’Italia” (disponibile su Android e Apple), il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Per assistenza è disponibile il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.