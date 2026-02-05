Avviato in commissione sanità in Regione l’iter per una legge sull’obesità

«Iniziate le audizioni in Commissione Sanità di Regione Lombardia sul tema della rilevanza sociale dell’obesità, nell’ambito della proposta di legge di Forza Italia portata avanti dal collega Giulio Gallera e di cui anch’io sono firmatario. Si tratta di un passaggio importante per affrontare in modo strutturato una problematica che ha ormai assunto dimensioni sociali e sanitarie di primo piano» dichiara Giuseppe Licata Consigliere regionale di Forza Italia, membro della Commissione Sanità.

«L’obesità rappresenta infatti una delle principali sfide di salute pubblica, con ricadute significative sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità del sistema sanitario. I dati più recenti mostrano un andamento preoccupante, con numeri in costante crescita soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione” – afferma Licata – “Secondo l’indagine “Okkio alla Salute”, condotta nel 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi 30 anni la prevalenza dell’obesità nei bambini è drasticamente aumentata: in Lombardia nella popolazione di bambini di 8-9 anni il 16,8% risulta in sovrappeso, mentre il 6,1% rientra nella fascia dell’obesità. Per la Provincia di Varese i dati salgono rispettivamente a 17,1% e 8,3%. Il sovrappeso e l’obesità sono un fattore di rischio per l’insorgenza di patologie cronico-degenerative e una sfida prioritaria per la sanità pubblica, presente e futura».

«Le audizioni di oggi – prosegue Licata – sono state utili per raccogliere contributi, esperienze e proposte da parte di molti specialisti, medici, Direttori sanitari e chirurghi, che affrontano questa patologia ogni giorno. L’obiettivo è costruire un percorso condiviso che punti su prevenzione, educazione alimentare, promozione di corretti stili di vita e presa in carico multidisciplinare dei pazienti».

«Riconoscere la rilevanza sociale dell’obesità significa accendere i riflettori su una realtà che coinvolge molte famiglie e che non può essere sottovalutata. Come istituzioni abbiamo il dovere di intervenire con politiche efficaci e di lungo periodo» conclude il Consigliere regionale Giuseppe Licata.