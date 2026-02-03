Bambini a lezione in mezzo alla neve alla primaria Galilei di Varese
La neve chiama i bambini come una magia e la scuola risponde aprendo le porte per correre in giardino a scoprire questa meravigia con nasini freddi e cuori pieni
Nasini freddi e cuori pieni a scuola per i bambini della primaria Galilei che nella mattinata di martedì 3 febbraio hanno fatto lezione in giardino, in mezzo alla neve che scendeva a grandi fiocchi. «Stamattina, entrando a scuola, era impossibile non accorgersene: i bambini erano troppo entusiasti. La neve stava scendendo proprio in quel momento, lenta e silenziosa, e i loro occhi brillavano più di qualsiasi spiegazione alla lavagna», racconta la referente di Plesso Michaela Tedde.
Così, la materia alternativa di oggi non è stata matematica o grammatica, ma qualcosa di molto più semplice e prezioso: uscire nel giardino della scuola e toccare con mano la neve. «Abbiamo fatto tutto il giro intorno all’edificio, guardandola cadere, raccogliendola con le mani nonostante il freddo, ridendo, meravigliandoci insieme – prosegue – C’erano risate sincere, mani arrossate, nasi freddi e cuori pieni. Gioia pura, quella dei bambini che ti apre il cuore e ti ricorda che non esiste solo la lezione programmata, ma anche quella che nasce da ciò che succede accanto a noi, intorno a noi».
«Oggi ho capito, ancora una volta, che insegnare significa anche sapersi adattare, ascoltare, seguire ciò che i ragazzi sentono e desiderano in quel momento. Perché a volte sono loro a insegnare a noi la lezione più importante!».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.