Bambini a lezione in mezzo alla neve alla primaria Galilei di Varese

Nasini freddi e cuori pieni a scuola per i bambini della primaria Galilei che nella mattinata di martedì 3 febbraio hanno fatto lezione in giardino, in mezzo alla neve che scendeva a grandi fiocchi. «Stamattina, entrando a scuola, era impossibile non accorgersene: i bambini erano troppo entusiasti. La neve stava scendendo proprio in quel momento, lenta e silenziosa, e i loro occhi brillavano più di qualsiasi spiegazione alla lavagna», racconta la referente di Plesso Michaela Tedde.

Così, la materia alternativa di oggi non è stata matematica o grammatica, ma qualcosa di molto più semplice e prezioso: uscire nel giardino della scuola e toccare con mano la neve. «Abbiamo fatto tutto il giro intorno all’edificio, guardandola cadere, raccogliendola con le mani nonostante il freddo, ridendo, meravigliandoci insieme – prosegue – C’erano risate sincere, mani arrossate, nasi freddi e cuori pieni. Gioia pura, quella dei bambini che ti apre il cuore e ti ricorda che non esiste solo la lezione programmata, ma anche quella che nasce da ciò che succede accanto a noi, intorno a noi».

«Oggi ho capito, ancora una volta, che insegnare significa anche sapersi adattare, ascoltare, seguire ciò che i ragazzi sentono e desiderano in quel momento. Perché a volte sono loro a insegnare a noi la lezione più importante!».