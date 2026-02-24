Bambini e ragazzi alla scoperta dell’Architettura di comunità a Busto Arsizio

Sabato 28 febbraio la co-curatrice della mostra in corso a Palazzo Cicogna guiderà le famiglie alla scoperta di progetti e architetture di Enrico Castiglioni

Bambini e ragazzi alla scoperta dell’architettura di comunità di Enrico Castiglioni sabato pomeriggio a Busto Arsizio grazie alla speciale visita guidata alla mostra “Enrico Castiglioni – Città Architettura Comunità” allestita alle Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna.

L’appuntamento è per sabato 28 febbraio alle ore 15 all’ingresso dell’area museale in piazza Vittorio Emanuele II.

A condurre per mano i giovani visitatori (dai 6 anni in su) e le loro famiglie alla scoperta dei progetti e delle architetture di Enrico Castiglioni. sarà la co-curatrice della mostra Barbara Galli, del Politecnico di Milano.

La partecipazione è per tutti gratuita con prenotazione obbligatoria (per ciascun bambino, non per l’adulto accompagnatore)fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e territoriale Città di Busto Arsizio allo 0331 390242-349.