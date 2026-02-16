Baseball per ciechi: gli Hurricane si trasferiscono a Saronno, a Malnate nascono i Blind Vikings

Una squadra si sposta, un’altra nasce. C’è grande movimento nel mondo del baseball per ciechi nel Varesotto.

Gli Hurricane, la squadra del Cisv (ciechi e iposportivi varesini) – che hanno raccolto l’eredità dei Patrini Malnate – non giocheranno più allo storico “Gurian Field” di Malnate ma si apprestano a giocare il prossimo campionato di Serie A a Saronno. Per rendere possibile questo trasferimento sono già iniziati i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo di via De Santics, con gli uffici comunali e l’Amministrazione della città degli amaretti pronti ad accogliere la squadra guidata in campo dal saronnese Giuseppe Rosafio.

A Malnate invece una nuova compagine è pronta a sorgere: saranno i Blind Vikings, che nasceranno grazie al supporto dei Vikings Malnate, la storica società di baseball e softball cittadina. A guidare il team saranno Francesco Volo e Matteo Boscardi, ma per la stagione in arrivo non si pensa al campionato. La volontà è quella di essere ai nastri di partenza per la stagione 2027, ma nel corso della prossima primavera-estate ci saranno eventi di promozione e tornei di livello nazionale. Il primo sarà domenica 8 marzo con il “Trofeo Lombardia Bxc”.