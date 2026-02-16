Baseball per ciechi: gli Hurricane si trasferiscono a Saronno, a Malnate nascono i Blind Vikings
Movimenti nel mondo dell’Aibxc con il Cisv Varese che si trasferisce nella città degli amaretti mentre al “Gurian Field” nasce una nuova realtà, ma per quest’anno non parteciperà al campionato
Una squadra si sposta, un’altra nasce. C’è grande movimento nel mondo del baseball per ciechi nel Varesotto.
Gli Hurricane, la squadra del Cisv (ciechi e iposportivi varesini) – che hanno raccolto l’eredità dei Patrini Malnate – non giocheranno più allo storico “Gurian Field” di Malnate ma si apprestano a giocare il prossimo campionato di Serie A a Saronno. Per rendere possibile questo trasferimento sono già iniziati i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo di via De Santics, con gli uffici comunali e l’Amministrazione della città degli amaretti pronti ad accogliere la squadra guidata in campo dal saronnese Giuseppe Rosafio.
A Malnate invece una nuova compagine è pronta a sorgere: saranno i Blind Vikings, che nasceranno grazie al supporto dei Vikings Malnate, la storica società di baseball e softball cittadina. A guidare il team saranno Francesco Volo e Matteo Boscardi, ma per la stagione in arrivo non si pensa al campionato. La volontà è quella di essere ai nastri di partenza per la stagione 2027, ma nel corso della prossima primavera-estate ci saranno eventi di promozione e tornei di livello nazionale. Il primo sarà domenica 8 marzo con il “Trofeo Lombardia Bxc”.
