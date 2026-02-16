Bellezza senza età: l’8 marzo a Varese una open class di trucco dedicata alle over 50

In concomitanza con Festa della Donna, CASAEVENTI, la location di design nel cuore di Varese, organizza una open class tutta al femminile dedicata alla bellezza, al tempo lento e alla possibilità di fare nuove conoscenze in un contesto accogliente e informale.

Sabato 8 marzo, dalle 15 alle 18, CASAEVENTI ospiterà una Open Class di Trucco over 50, pensata per donne che desiderano prendersi del tempo per sé, imparare a valorizzarsi con consapevolezza e condividere un pomeriggio speciale insieme ad altre donne.

Un corso pratico e accessibile

Durante la open class Alessandra, make-up artist professionista, realizzerà un trucco completo su modella, spiegando passo dopo passo le tecniche più adatte alla pelle matura e offrendo suggerimenti pratici facilmente replicabili nella quotidianità.

Una breve apertura della Open Class sarà affidata a Sara Giovanna Carletti, fondatrice di Casaeventi e titolare di Saragiò Design, esperta di immagine, estetica e design emozionale, nota per il suo ruolo di wedding ed event designer e per l’attività di docente in masterclass dedicate all’arte del ricevere e alla scenografia della tavola, nonché curatrice delle “Sensorial Experience” che si terranno a Casaeventi.

I temi affrontati includeranno:

la preparazione della pelle

la scelta delle texture più adatte

come illuminare il viso senza appesantirlo

la valorizzazione dello sguardo

l’uso del colore in modo equilibrato ed elegante

Il corso è pensato come un momento di apprendimento leggero e coinvolgente, con spazio per domande, appunti e confronto diretto con la professionista.

Al termine della open class, il pomeriggio proseguirà con un aperitivo a tema, accompagnato da musica di sottofondo e chiacchiere tra donne: un’occasione informale per conoscersi, scambiarsi esperienze e vivere CASAEVENTI come luogo di incontro e relazione.

Iscrizioni a numero chiuso

La partecipazione è limitata a 15 persone, per garantire un clima raccolto e di qualità.

Alle partecipanti verrà inoltre consegnata una beauty bag in omaggio, una scheda appunti dedicata e un buono sconto spendibile in profumeria.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio calendario di open class, corsi ed experience curate che CASAEVENTI proporrà nei prossimi mesi.

Una parte significativa degli appuntamenti sarà programmata anche in fascia mattutina, pensata in particolare per donne che dispongono di tempo e desiderano investirlo in attività di qualità, formazione leggera e momenti di condivisione.

CASAEVENTI, uno spazio che accoglie

Oltre alle attività culturali ed esperienziali, CASAEVENTI è uno spazio versatile e di design, nel quale è possibile organizzare eventi privati, feste, incontri aziendali e momenti conviviali, sempre con un’attenzione particolare all’atmosfera, alla cura dei dettagli e all’accoglienza.

Informazioni e prenotazioni

Il costo di partecipazione è di 70 euro (open class + aperitivo).

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Il ticket è acquistabile direttamente e fino a esaurimento sulla pagina dedicata del sito

CASAEVENTI

via Giuseppe Bernascone 19, Varese

Tel. 03321880549

info@casaeventi.it

Sito internet | Instagram